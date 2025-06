La USL 1915 vince il 3° Memorial Denny Magina

USL 1915, detentrice del titolo 2024 e vincitrice dell'edizione 2025

La squadra vincitrice ha messo in bacheca anche il premio per il miglior giocatore (Pedani) e miglior portiere (Agostini): "Grazie a tutti per la partecipazione e la riuscita del torneo. Un ringraziamento al sindaco Salvetti per essere passato a salutarci al Nuovo Centro Coteto"

E così siamo arrivati alla conclusione del 3° Memorial Denny Magina. Una serata, spiegano gli organizzatori, in cui nonostante ci siano stati in città altri due eventi che ci fa essere soddisfatti per il gran numero di persone presenti. Gran bella finale combattuta e tirata fino ai supplementari. La finale ha visto fronteggiarsi la Usl 1915 (detentrice del titolo 2024) e la Edil Pavo dove tra le sue fila c’era Apolloni (ex amaranto). Una finale dove si percepiva che il primo vero errore sarebbe stato fatale per una delle due contendenti. E così è stato: dopo due supplementari a trionfare è stata la Usl 1915 allenata da Buba che sta scrivendo una pagina nell’albo di questi tornei: “Un ragazzo e amico che ci mette l’anima”. Oltre al titolo di vincente, la formazione ha messo in bacheca anche il premio per il miglior giocatore (Pedani) e miglior portiere (Agostini). “Concludiamo sottolineando la soddisfazione per la partecipazione e la riuscita del torneo che ha permesso di trascorrere serate tra famiglie e amici nel ricordo di Denny. Grazie a tutti. Ci vediamo l’anno prossimo. Un ringraziamento al sindaco Salvetti passato al Nuovo Centro Coteto per un saluto alla famiglia e agli organizzatori”.

