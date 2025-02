Land Art alla Cala del Leone per Marco Quercioli

In attesa di volare a luglio in Scozia per difendere il titolo di campione del mondo in carica di stone balancing, il 58enne livornese Marco Quercioli stupisce ancora con un’opera di Land Art realizzata il 7 febbraio alla Cala del Leone. “Si tratta di una forma d’arte che include anche la valorizzazione del contesto naturale che la circonda – spiega – ein questo senso la costa livornese si presta meravigliosamente”.

