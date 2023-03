L’Associazione Donne 4.0 a New York per il convengo Onu dedicato alle donne

Protagonista dell'incontro organizzato dalle Nazioni Unite dal 6 al 17 marzo, la presidente Darya Majidi. Intelligenza artificiale, violenza tecnologica e cybersecurity, alcuni dei temi al centro del dibattito

di Giulia Bellaveglia

Dalle donne, per le donne protagoniste nel mondo tecnologico. È questo l’obiettivo con il quale l’Associazione Donne 4.0 porta avanti, ormai da tempo, la propria visione: quella di colmare la distanza tra le donne e le tecnologie, ancora oggi esistente, non tanto quanto utenti dei prodotti finiti, ma quanto protagoniste nella creazione di nuove tecnologie in vari campi. Ed è proprio questa la mission che ha consentito all’Associazione livornese di prendere parte, per la prima volta fuori dai confini nazionali ed europei, all’evento CSW67 di UN Woman, organizzato annualmente dall’Onu e in programma, per il 2023, dal 6 al 17 marzo a New York, in forma ibrida dopo uno stop legato alla pandemia. «Quest’anno – spiega la presidente dell’Associazione Darya Majidi – il tema prioritario della manifestazione sono proprio le tecnologie, o meglio come fornire un empowerment attraverso di esse. Noi prenderemo parte alla manifestazione NGO CSW67 Forum, dedicato alla società civile rappresentato dalle ONG e Associazioni che vogliono contribuire in presenza e sono davvero onorata di portare la nostra prospettiva a New York. Un’opportunità nata da un’esperienza, promossa sempre da UN Women, a cui abbiamo preso parte a dicembre 2022 in qualità di speaker sul tema della chiusura del gender gap e il sostegno alla educazione digitale delle ragazze e il nostro apporto è stato molto apprezzato”. Tantissimi i temi su cui la l’Associazione Donne 4.0 ormai un punto di riferimento a livello nazionale, ma nata a Livorno, avrà l’opportunità di fornire contributi: intelligenza artificiale, violenza tecnologica, cybersecurity, equità e cittadinanza digitale, educazione e formazione delle ragazze con focus sull’Afghanistan ed Iran e molto altro per una vera e propria full immersion nel settore. “Il nostro obiettivo – prosegue Majidi – è quello di fare ogni giorno un piccolo passo avanti per abbattere il cosiddetto digital gender gap. Un fine che portiamo avanti attraverso numerosi convegni a livello locale e nazionale tanto che da poco sediamo anche ad un tavolo tecnico sul tema della Governance alla Camera dei Deputati. Il CSW67 ci dà l’opportunità di portare le nostre 3C (Competenze, Cuore e Coraggio) ad un livello internazionale e di confrontarci ed arricchirci con donne provenienti da tutto il mondo.”

Condividi: