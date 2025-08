Lavori in via Grande e via Buontalenti, incontro tra Amministrazione e associazioni di categoria

Si è svolto giovedì 31 luglio, a Palazzo Comunale, un incontro tra l’Amministrazione comunale e le associazioni di categoria del commercio per fare il punto sui lavori in corso per la riqualificazione della via Grande e delle aree mercatali del centro. Un appuntamento ormai consolidato da quando sono partiti i lavori per nuova pavimentazione di via Grande, voluto dagli assessori Mirabelli e Garufo allo scopo di illustrare modalità e cronoprogrammi degli interventi, stati di avanzamento e anticipazioni sulle prossime collocazioni dei cantieri, e per raccogliere le indicazioni e i suggerimenti degli operatori commerciali.

Oltre a Federico Mirabelli, assessore ai lavori pubblici e al lavoro, e a Rocco Garufo, assessore al commercio e al turismo, al tavolo erano presenti Annalisa Coli di Confesercenti, Alessio Giovarruscio e Alessio Schiano di Confcommercio, l’architetto Christian Boneddu insieme ad altri tecnici del Comune di Livorno.

Per quanto riguarda la riqualificazione dei portici di via Grande, l’assessore Mirabelli ha spiegato che il 70% dei lavori è stato fatto. È pronta la prima parte di via Grande da piazza Guerrazzi fino a via dell’Angelo e via Santa Fortunata. È pronto il tratto da via Santa Fortunata a via del Giglio, è invece in fase di lavorazione il tratto via della Madonna via dell’Angelo ma siamo a oltre già la metà della nuova pavimentazione, lasciando buona parte del percorso pedonale sempre percorribile.

Nel rispetto del cronoprogramma, la fine di tutti i lavori in via Grande è prevista entro il primo trimestre del 2026. “Per ultimo sarà lasciato il tratto di piazza Grande dove si trova il Bar Sole – ha detto Mirabelli – e subito dopo l’estate dovremo prepararci alla gestione di questo cantiere, che poi aprirà prima del periodo delle festività natalizie o subito dopo”.

Per quanto riguarda invece le attività dei prossimi giorni, presto si andrà sul lato “Gran Guardia” (via del Giglio fino a piazza Grande), una trentina di giorni di lavoro da fine estate fino ai primi di novembre.

Da piazza Grande al porto gran parte degli interventi sono stati completati, adesso si lavora tra via Monte Grappa e via Veneto e si prevede la fine di questo blocco entro la metà del mese di settembre. Entro la fine dell’anno tutta la parte di via Grande a ovest di piazza Grande dovrebbe quindi essere pronta.

Per quanto riguarda invece i lavori in via Buontalenti e il rallentamento dovuto ai ruderi venuti alla luce nel sottosuolo, lo studio effettuato dall’archeologo incaricato dal Comune si è concluso, e la relazione è stata mandata alla Soprintendenza. Si attende una risposta intorno al 10 di agosto. “L’esito può incidere più o meno marcatamente sulle modalità di proseguimento dell’intervento, noi – ha detto Mirabelli – siamo fiduciosi di poter riprendere a breve i lavori”.

L’assessore Garufo si è fatto carico di portare avanti e valutare con gli uffici le richieste di compensazioni e agevolazioni avanzate dai rappresentanti di Confesercenti e Confcommercio a favore delle attività che sono state sottoposte a disagi e a perdite economiche per la vicinanza dei cantieri, sia in via Grande sia in via Buontalenti.

Per quanto riguarda i negozi sotto i portici di via Buontalenti, Garufo ha ricordato che è già operativa la modifica all’art. 17 bis Regolamento Tari, che consente di includere nelle agevolazioni sulla tasse dei rifiuti anche gli esercizi commerciali ed artigianali (utenze non domestiche) ubicati nelle vicinanze di un cantiere per la realizzazione di opere pubbliche che comportino almeno sei mesi di lavoro, come è il caso dell’intervento di riqualificazione di via Buontalenti. A questo proposito Garufo ha chiesto ai rappresentanti delle associazioni di categoria di ricordare ai commercianti che questa specifica agevolazione non viene calcolata automaticamente ma occorre che gli interessati presentino domanda agli uffici Tari.

