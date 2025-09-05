Le nuove misure per la sicurezza nelle città: 3 nuove auto, 16 agenti e militari di Strade Sicure

Ufficio Stampa Esercito

Il prefetto Dionisi ha annunciato stamattina, al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, le nuove misure volute dal ministro Piantedosi: "La sicurezza è un impegno comune: invito tutti a collaborare attivamente. In caso di episodi sospetti o situazioni di pericolo, la prima azione deve essere chiamare il 112"

Dopo il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Prefetto Giancarlo Dionisi ha annunciato nuove misure volute dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, nel quadro del rinnovato impegno del Governo per la sicurezza delle città. Tre nuove auto, sedici agenti aggiuntivi, impiego coordinato con Polizia di Stato, Polizia Locale e militari dell’operazione “Strade Sicure” e potenziamento del controllo del territorio (anche nelle cosiddette “zone rosse”). Inoltre, il prefetto ha chiesto al Sindaco di adottare ordinanze per:

– chiusura notturna dei mini market;

– divieto di vendita di alcolici dopo una certa ora;

– divieto di consumo di alcolici in strada nelle ore serali e notturne;

– maggiore dispiegamento di pattuglie e personale, anche nelle ore notturne, per rafforzare il presidio dei quartieri più sensibili.

“La sicurezza è un impegno comune: invito tutti a collaborare attivamente. In caso di episodi sospetti o situazioni di pericolo, la prima azione deve essere chiamare il 112. Solo così si può garantire una risposta più rapida e concreta. Queste misure confermano l’attenzione e la determinazione del Governo e del Ministro Piantedosi nel contrasto alla microcriminalità e nel rafforzamento della sicurezza di tutti i centri urbani del Paese”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©