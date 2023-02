Lem alla Borsa Internazionale del Turismo per il Mascagni Festival e le nostre bellezze

Una bellissima foto di Andrea Dani per Ambito Turistico Livorno

Grazie all’invito di Toscana Promozione Turistica sarà coinvolta anche la città di Livorno come patria del grande compositore Pietro Mascagni. Verrà presentato anche l’Ambito turistico di Livorno-Capraia-Collesalvetti, una delle 28 aree in cui è stata suddivisa turisticamente la Toscana

A seguito di un accordo tra Toscana ed enti del turismo greci, la BIT – la Borsa Internazionale del Turismo di Milano – ospiterà lunedì 13 febbraio alle 11,30, nello stand della Grecia, un’importante iniziativa rivolta alla stampa. Grazie all’invito di Toscana Promozione Turistica sarà coinvolta anche la città di Livorno come patria del grande compositore Pietro Mascagni. Infatti, è proprio nel ruolo di Santuzza, in Cavalleria rusticana, che la Divina Callas debuttò nel 1939. Per celebrare il centenario della nascita dell’immensa cantante greca, la soprano Carmen Lopez intonerà nello stand greco un’aria di Cavalleria Rusticana nel ruolo di Santuzza. Questo farà da introduzione alla presentazione di Livorno e del suo Mascagni Festival. A parlarne alla stampa saranno Adriano Tramonti, responsabile Eventi, Promozione e Ambito della Fondazione Livorno Euro Mediterranea e Marco Voleri, direttore artistico del Mascagni Festival. Nel centenario della nascita e nel giorno della sua ultima interpretazione del ruolo di Santuzza, il prossimo 4 agosto verrà presentato a Livorno lo spettacolo [email protected], per l’interpretazione di Giuliana De Sio nel ruolo della Divina e la drammaturgia di Fulvio Venturi. Ad accompagnarli, l’esecuzione di alcune delle arie più importanti del repertorio del celebre soprano

Sempre lunedì 13 alle 15,15, allo stand della Toscana, verrà presentato anche l’Ambito turistico di Livorno-Capraia-Collesalvetti, una delle 28 aree in cui è stata suddivisa turisticamente la Toscana. La presentazione prevede la proiezione del video “Vivere le terre d’acqua” e una narrazione del territorio da parte di Adriano Tramonti. Obiettivo, esaltare l’originalità di questo angolo di Toscana rispetto al resto della regione, evidenziando l’accoglienza e l’identità di luoghi che costituiscono, in una sorta di slogan, La Toscana che non ti aspetti.

