L’invito di Salvetti: “Buongiorno Livorno partecipi al governo della città con noi”

Il candidato di centro sinistra, Luca Salvetti, apre ufficialmente a Buongiorno Livorno a cui chiede di sottoscrivere un accordo politico programmatico basato su 5 grandi temi

In tanti stanno attendendo le prossime mosse di possibili alleanze in vista del ballottaggio in programma il 9 giugno. Se da una parte Potere al Popolo ha dichiarato di lasciare libertà di scelta ai suoi elettori e Buongiorno Livorno attende l’esito dell’assemblea dei soci in programma la sera di mercoledì 29 maggio (clicca qui per leggere le dichiarazioni dei due partiti) ci pensa Luca Salvetti a fare il primo passo con un appello ufficiale al direttivo di BL. “In molti mi chiedono quale sarà il rapporto con Buongiorno Livorno – dice il candidato di centro sinistra in un video pubblicato alle 19.50 sulla pagina Facbeook ufficiale di Luca Salvetti – Bene, io propongo a Buongiorno Livorno di intavolare una discussione e di individuare cinque grandi temi fondamentali che riguardano il futuro di questa città, sottoscrivere un accordo politico programmatico per far si che questi cinque punti diventino realtà e chiedo loro di partecipare al governo della città insieme a noi”.