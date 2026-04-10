Livorno corre con Vivicittà: domenica tra sport e lungomare

Domenica 12 aprile la corsa si svolgerà in contemporanea in tutta Italia e in diverse città del mondo, con 65 appuntamenti complessivi. A Livorno dal Campo Scuola al centro, torna la manifestazione Uisp tra gara e passeggiata aperta a tutti. Iscrizioni, percorso e modifiche alla viabilità

di Martina Romeo

Torna anche a Livorno Vivicittà, la manifestazione nazionale targata Uisp che quest’anno si presenta con lo slogan “Salto triplo: includere, rigenerare, innovare”. Tre parole che raccontano lo spirito dell’evento: uno sport accessibile a tutti, capace di restituire vita agli spazi pubblici e di rinnovarsi continuamente nelle forme di partecipazione.

Domenica 12 aprile la corsa si svolgerà in contemporanea in tutta Italia e in diverse città del mondo, con 65 appuntamenti complessivi: 23 gare competitive di 10 chilometri e 42 camminate ludico-motorie, confermando il carattere popolare della manifestazione.

La presentazione si è svolta in Comune alla presenza della vicesindaca Libera Camici, di Ilaria Stefanini (Uisp Grandi Eventi Nazionali) e di Paolo Falleni, coordinatore del podismo.

Orari, iscrizioni e percorso

A Livorno il ritrovo è fissato alle 7.30 al Campo Scuola di via dei Pensieri, con partenza alle 9.30.

10 km competitiva: iscrizione 10 euro (15 euro il giorno della gara)

iscrizione 10 euro (15 euro il giorno della gara) 5 km non competitiva: iscrizione 5 euro, aperta anche a chi vuole partecipare con il proprio cane

Per evitare code, sarà possibile iscriversi anche nel pomeriggio di sabato 11 aprile. Le iscrizioni sono disponibili online sul sito Endu.

La gara competitiva rappresenta anche la sesta tappa del Criterium Podistico Toscano e la seconda del Giro Podistico Valli Etrusche.

Il percorso toccherà alcune delle zone più caratteristiche della città: partenza dal Campo Scuola, poi via dei Pensieri, il lungomare, il centro cittadino fino a piazza Grande e zona Venezia, con passaggio dalla Fortezza Vecchia, novità di questa edizione, per poi rientrare verso l’arrivo.

Le parole dei protagonisti

Libera Camici ha sottolineato il valore sociale dell’iniziativa:

“Vivicittà è legata alla primavera e rappresenta un momento in cui si riscopre lo stare insieme. Unisce sport e comunità, con la possibilità di scegliere tra gara e camminata, coinvolgendo anche famiglie e amici a quattro zampe”.

Tra le novità annunciate da Ilaria Stefanini, anche una replica speciale della manifestazione che si svolgerà nel carcere delle Sughere, in una data che sarà comunicata.

Viabilità e bus: cosa cambia

Domenica mattina sono previste modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico.

Dalle ore 9 scatteranno divieti temporanei di transito lungo il percorso di gara, mentre dalle 7 saranno attivi alcuni divieti di sosta, in particolare in via Salvator Allende.

Coinvolte anche numerose linee di autobus, tra cui 1+, 2+, 3, 4+, 5, 8N, 8R, 9, 10, 12, 102, 104 e 150, che subiranno deviazioni per tutta la durata dell’evento.

Le modifiche resteranno in vigore fino alle 12.30, comunque limitatamente al passaggio degli atleti.

Per dettagli aggiornati è possibile consultare il sito e i canali ufficiali di Autolinee Toscane.

Una festa dello sport per tutti

Nata oltre 40 anni fa, Vivicittà è una delle prime manifestazioni podistiche urbane in Italia. Nel tempo ha saputo unire atleti, amatori e famiglie, diventando un simbolo di sport accessibile e partecipato.

Un’occasione per correre, camminare o semplicemente vivere la città in modo diverso, all’insegna della condivisione e della socialità.

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