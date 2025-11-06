Addio al maestro elementare e scultore Gabriele Fantozzi

foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

"Mio marito era, e per me lo è ancora, un grande uomo. Era cordiale, tollerante, sognatore per eccellenza con una creatività illimitata: una persona autentica”. La moglie Lea ricorda Gabriele Fantozzi insegnante per vent'anni alla Modigliani di Corea a Livorno e per altri venti alle Mazzini di Nugola; a Bolgheri aveva aperto il suo laboratorio-atelier di sculture

“E’ stato un grande maestro; ha svolto il suo ruolo con infinita umanità e sensibilità verso. Da ognuno sapeva tirare fuori il meglio cogliendo l’essenziale e lasciando libertà di espressione”. A parlare è Lea, che ringraziamo per la disponibilità, la ricordando il marito Gabriele Fantozzi scomparso all’età di 79 anni (80 li avrebbe compiuti il prossimo 22 novembre) insegnante elementare per vent’anni alla scuola Modigliani di Corea a Livorno e per altri venti alle Mazzini di Nugola. Un anno di insegnamento, il primo, lo ha svolto a Lamentano, frazione di Castagneto Carducci. Proprio lì ha conosciuto Bolgheri, paese che gli è entrato nel cuore e dove poi aprirà un laboratorio-atelier d’arte. Fantozzi, infatti, è stato anche uno scultore appassionato: una vocazione nata da bambino quando lungo l’Arno modellava la mota mentre suo padre leggeva e coltivata nel tempo, culminata appunto nell’apertura del suo atelier in via Lauretta a Bolgheri che ora la signora Lea porterà avanti. Inoltre Gabriele è stato scrittore, autore di libri e testi teatrali e allenatore di baseball. “Caratterialmente un uomo cordiale, tollerante, sognatore per eccellenza con una creatività illimitata”. “Ringraziamo tutti gli allievi e le allieve che lo hanno amato follemente; chi ha apprezzato le sue opere; chi ci sta inviando lettere e foto: tutto questo contribuisce a riempire il vuoto che stiamo provando in questo momento”. Lascia i figli Manuel, Massimiliano, Metello e otto nipoti.

