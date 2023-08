Lunedì 28 agosto chiuse tutte le scuole, i parchi e cimiteri per allerta arancione

Allerta arancione fino alle 18 di lunedì 28 agosto per temporali con rischio idrogeologico e idraulico. Successivamente codice giallo fino alla mezzanotte. Il sindaco dispone la chiusura: di tutte le scuole di ogni ordine e grado; dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati; dei centri ludotecari comunali; dei centri diurni; dei centri estivi; dei nidi estivi; dei parchi cittadini e dei cimiteri cittadini

Considerati i rilevanti fenomeni atmosferici previsti il sindaco ha disposto, per lunedì 28 agosto e comunque fino al termine dell’allerta arancio, la chiusura:

di tutte le scuole di ogni ordine e grado;

dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati;

dei centri ludotecari comunali;

dei centri diurni;

dei centri estivi;

dei nidi estivi

dei parchi cittadini;

dei cimiteri cittadini

Il bollettino

Il bollettino odierno del Centro funzionale meteo della protezione civile regionale segnala un calo della pressione sul mar Ligure per il passaggio di una perturbazione che interesserà la Toscana tra la serata di oggi e la giornata di domani, lunedì 28 agosto, con possibili situazioni di forte criticità soprattutto sul versante occidentale della regione. Innanzitutto, su tutta la Toscana sarà in vigore il codice giallo per rischio vento dalla mezzanotte di oggi, domenica 27 agosto, alla mezzanotte (ore 23.59) di domani, lunedì 28 agosto, con possibilità di grandinate.

Per quanto riguarda Livorno e Gorgona, possibili forti temporali con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore con codice giallo dalle ore 18 di oggi, domenica 27 agosto, fino a mezzanotte. Dalla mezzanotte le condizioni meteo sono previste in peggioramento, con allerta arancione fino alle ore 18 di domani, lunedì 28 agosto sempre per temporali con rischio idrogeologico e idraulico. Successivamente codice giallo fino alla mezzanotte.

Per quanto riguarda il rischio mareggiate, per Livorno codice giallo in vigore lunedì 28 agosto, dalle ore 12 fino a mezzanotte. Per le coste della Toscana meridionale, Gorgona e le altre isole dell’arcipelago il rischio mareggiate comporterà invece l’allerta arancione, dalle ore 6 del mattino.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Come comportarsi in caso di forti piogge

Evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.

Come comportarsi in caso di forte vento

Fare attenzione all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani;

guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi;

spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell’inizio del periodo di allerta;

limitare le attività all’aperto e gli spostamenti;

fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall’alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.);

non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti.



Come comportarsi in caso di forti mareggiate

evitare, se possibile, di transitare nei tratti stradali a ridosso della costa;

in caso di spostamento tramite traghetti, informarsi su possibili cancellazioni/riduzioni dei servizi;

evitare le attività sportive e nautiche da diporto in mare, evitare ogni trasferimento via mare;

balneazione vietata;

mantenersi a debita distanza da scogli o moli che possano essere raggiunti da onde anomale.

