Lunedì allerta gialla per vento
Il bollettino di valutazione delle criticità emesso oggi dalla Protezione Civile Regionale prevede su Livorno e Gorgona allerta gialla per vento dalle ore 9.00 alle 16.00 di domani lunedì 16 febbraio
Il meteo infatti indica per domani, lunedì, forti venti occidentali (inizialmente Libeccio, poi Maestrale) su Arcipelago, gran parte delle zone costiere e colline limitrofe e sottovento all’Appennino (versanti orientali).
I consigli della protezione civile
Come comportarsi in caso di forte vento
• fare attenzione all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani;
• guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi;
• spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell’inizio del periodo di allerta;
• limitare le attività all’aperto e gli spostamenti;
• fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall’alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.);
• non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti.
