Lunedì inizia la demolizione delle due baracchine davanti al parcheggio dell’Acquario

Al posto delle due baracchine nuovi alberi, arredi urbani e zone d'ombra. Inoltre la viabilità di accesso al parcheggio dell'Acquario sarà modificata per eliminare la curva (intervento programmato in autunno) e inizieranno i lavori di messa in sicurezza e decoro delle baracchine davanti al moletto Nazario Sauro e allo Scoglio della Regina con l'installazione di teli rappresentativi della città per abbellire le piazzette e tutta la passeggiata

Partiranno lunedì 10 marzo i lavori di demolizione delle baracchine 7 e 8 del viale Italia, quelle che si trovano nella piazzetta prospiciente il parcheggio dell’Acquario. L’intervento prevede anche la riqualificazione delle aree circostanti alle due baracchine oggetto della demolizione, e un’operazione di decoro urbano che riguarderà le due piazzette successive, quella davanti al porticciolo Nazario Sauro e quella davanti allo Scoglio della Regina. Nello specifico, l’area pedonale davanti al parcheggio dell’Acquario, dopo essere stata liberata dalle due strutture, sarà riorganizzata con nuovi alberi, arredi urbani e zone d’ombra. Vicino alla piazzetta, la viabilità di accesso al parcheggio dell’Acquario sarà modificata per eliminare la stretta curva nei pressi dei Bagni Tirreno (per non interferire con il periodo di maggior afflusso turistico e con la stagione balneare quest’intervento è stato programmato in autunno) e tutta la zona sarà ripavimentata con blocchi di cemento colorato, lo stesso materiale del controviale.

Nel frattempo, inizieranno i lavori di messa in sicurezza e decoro delle altre baracchine situate nelle piazzette dello Scoglio della Regina e del moletto Nazario Sauro. Le strutture senza attività commerciali saranno controllate dai tecnici comunali, che valuteranno interventi di puntellamento e piccole demolizioni di parti pericolanti. Successivamente, saranno installati teli con grafiche che rappresentano la città per abbellire le piazzette e tutta la passeggiata.

Sarà avviata anche la posa della nuova pavimentazione che conduce all’Acquario, precedentemente in legno ma divelta dalle continue mareggiate. La scelta progettuale conclusiva vede l’utilizzo di cubetti di granito 8/10 cm con ricorsi in cubetti di basalto o porfido grigio della stessa dimensione, a creare riquadri grigio chiaro/grigio scuro in un disegno compositivo lineare in continuità con quello realizzato sul percorso pedonale lungo il viale Italia. A seguire gli interventi di completamento della nuova rampa disabili che conduce alla Terrazza Mascagni.

