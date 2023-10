M5S: “Nogarin ha pagato perché ha rivestito il ruolo apicale”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente un comunicato stampa del Movimento 5 Stelle di Livorno in seguito alla sentenza di condanna di primo grado emessa dal giudice Mosti nei confronti dell’ex sindaco Filippo Nogarin per omicidio colposo plurimo in seguito ai fatti dell’alluvione.

“Le sentenze si rispettano e come Movimento 5 Stelle di Livorno rispettiamo quella emessa dal giudice Ottavio Mosti venerdì 13 ottobre, con la quale ha condannato l’ex sindaco Filippo Nogarin a 3 anni per omicidio colposo plurimo per le tragiche conseguenze dell’alluvione che ha colpito la nostra città nella notte fra il 9 e il 10 settembre 2017. Lo stesso giudice ha invece rigettato la richiesta di risarcimento per danno di immagine intentata dal Comune di Livorno, condannando il Comune stesso al risarcimento delle altre parti civili.

In questi anni abbiamo evitato di commentare ogni vicenda riguardante il processo a carico di Filippo, rispettando il lungo e difficile lavoro della magistratura e degli avvocati.

Il nostro primo e costante pensiero è sempre andato alle vittime e ai loro cari, e per questo abbiamo sempre ritenuto prioritario che tutti coloro che hanno subito danni dall’alluvione non dovessero subire ulteriori carichi di sofferenza e che venissero oltretutto strumentalizzati per mere speculazioni politiche.

Siamo per questo rimasti in costante contatto con il Comitato Alluvionati su tutte le questioni riguardanti il post alluvione, quello stesso Comitato che ha recentemente presentato un esposto alla Procura sul sottodimensionamento del tratto tombato del Rio Maggiore e delle casse di espansione. Confidiamo che la magistratura prenderà in considerazione anche queste istanze.

Abbiamo poi intrapreso azioni politiche affinché il nostro territorio venisse monitorato e diventasse più resiliente, evitando di ripetere gli errori di un passato che continuano a pesare tutt’oggi.

Filippo ha affrontato tutte le fasi processuali a testa alta, non mancando neanche una udienza, assumendosi tutte le responsabilità del ruolo che ha ricoperto per 5 anni e siamo certi che farà valere le sue ragioni ricorrendo in appello.

La sentenza lo ha di fatto condannato perché ha rivestito il ruolo apicale di sindaco nell’arco temporale che ha visto consumarsi questa tragedia per la nostra città e per questo gli sono state attribuite tutte le responsabilità, sebbene nell’iter processuale siano emerse antiche sottovalutazioni del rischio alluvionale, autorizzazioni abitative illecite, discutibili dimensionamenti delle casse di espansione ed erronei calcoli delle portate dei torrenti tombati. Con questo quadro, un evento atmosferico di portata millenaria ha fatto il resto, purtroppo.

Se il ruolo istituzionale di un amministratore implica anche queste conseguenze, politicamente ci sentiamo di affermare che Filippo abbia pagato per altri e che su quel banco non avrebbe dovuto esserci lui.

A Filippo va la nostra piena vicinanza e solidarietà umana.

Gruppo territoriale Movimento 5 Stelle Livorno

