Mario Menicagli ospite tv ad Applausi la vita è scena su Rai 1

Immagine tratta da Rai Play

Il direttore d'orchestra, nonché direttore del Teatro Goldoni, Mario Menicagli, grande appassionato di calcio, paragona il ruolo di un direttore d'orchestra a quello di un allenatore di calcio e su Fb scherza: "Finalmente l'occasione per tornare a parlare di calcio in RAI. Il genere di opera che preferisco è il verismo"

Il direttore d’orchestra, nonché direttore del Teatro Goldoni, Mario Menicagli, ospite della trasmissione di Rai 1 Applausi la vita è scena condotta da Gigi Marzullo: “Finalmente l’occasione per tornare a parlare di calcio in RAI… :-))”, scherza Menicagli nel post Fb che ha pubblicato per “rivelare” la partecipazione televisiva al programma, lui che da grande appassionato di calcio più volte in passsato è stato ospite a Quelli che il calcio. Sì, perché il direttore d’orchestra, come ha spiegato, è un po’ come l’allenatore di calcio: una squadra di professionisti da dirigere. “Sono due ruoli che da questo punto di vista hanno molto in comune. Sia essa una squadra di calcio o una squadra di musicisti, la singola partita non è sufficiente per giudicare un direttore d’orchestra. Per apprezzarne la bravura ritengo occorra vedere, per esempio, come lavora durante la settimana nel corso delle prove. E a volte il suo sapere può essere condizionato dal dover affrontare prove, prima dell’esibizione, sempre più ridotte. Senza dimenricare che nell’opera lirica il lavoro di coordinamento di tutta la squadra, solisti e cori, è ancora pià complicato”. L’Osteria di marechiaro di Giovanni Paisiello è stata la commedia al centro della puntata. Per Menicagli la preferenza tra opera buffa e opera tragica, rispondendo all’ultima domanda di Marzullo, “va verso il verismo, in special modo verso il mio concittadino Mascagni e tutto il mondo che girava a quell’epoca ma apprezzo anche opere comiche come Il Barbiere di Siviglia che ho avuto il picere di dirigere. Opere comiche che comiche fino in fondo non sono quasi mai dato che contengono anch’esse momenti di drammaticità”.

