Meloria, online i moduli per presentare domanda d’ingresso all’area protetta

Buone notizie per utenti e diportisti. Qui trovate tutti i moduli utili: navigazione, ancoraggio, immersioni sub singolo e immersioni sub gruppo, pesca ricreativa, visite guidate, pescaturismo, pescaprofessionale e prelievo ricci. Per l'ancoraggio? 10 € l'anno per tutti sotto i 24 metri. Interrogazione in Regione del consigliere Gazzetti

Buone notizie per utenti e diportisti dell’Area Marina Protetta della Meloria. Sul sito https://www.ampsecchedellameloria.it/lente-gestore/autorizzazioni-e-modulistica/ è online la modulistica per presentare domanda di: navigazione, ancoraggio, immersioni sub singolo e immersioni sub gruppo, pesca ricreativa, visite guidate ecc… Sul sito si legge inoltre che è stato approvato dal Ministero dell’Ambiente il Disciplinare Integrativo del Regolamento e pertanto “devono essere applicati i corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell’art. 13 e secondo gli importi stabiliti dalla relativa Tabella del Disciplinare approvato”. Per l’ancoraggio? 10 € l’anno per tutti sotto i 24 metri. Intanto il consigliere regionale Pd Francesco Gazzetti il 27 aprile ha presentato una interrogazione alla Giunta regionale per conoscere le interlocuzioni con il Ministero dell’Ambiente.

Condividi: