Meno assunzioni stabili e più over 65: Inps fotografa la Livorno che cambia

Inps Livorno presenta il rendiconto sociale 2024: trasparenza, fiducia e attenzione al territorio. Dai dati emerge una provincia che invecchia, con più contratti a termine e una persistente disparità di genere nel mondo del lavoro

di Martina Romeo

Il Comitato Provinciale Inps di Livorno, di concerto con la Direzione dell’Istituto, presenta ufficialmente il rendiconto sociale annuale delle attività erogate dall’Inps della Provincia labronica nel 2024. Come specificato da Miriam Orlandi, presidente del Comitato Inps di Livorno, il bilancio sociale non è semplicemente un documento contabile. “È la fotografia del nostro impegno quotidiano, della missione che ci è affidata e del valore sociale che aspiriamo a generare nel nostro territorio. – tiene a sottolineare Orlandi – Il rendiconto sociale costituisce uno strumento chiave per rendere conto all’intera collettività dell’attività svolta, delle prestazioni erogate, della qualità del servizio e dell’efficacia nel rapporto con l’utenza. La scelta di redigere e presentare questo bilancio sociale nasce dalla consapevolezza che trasparenza, responsabilità sociale e dialogo con il territorio non sono optional, ma condizioni fondamentali per costruire fiducia e contribuire concretamente al benessere della comunità”.

Un vero e proprio strumento, quindi, per migliorare la qualità dei servizi del territorio, utilizzato attraverso la rappresentazione, e valorizzazione, dei dati e delle informazioni inerenti il contesto socio-economico locale, il mondo del lavoro, le esigenze pensionistiche e assistenziali della popolazione e le sfide, ed opportunità, che emergono nel rapporto con gli utenti.

In particolare il direttore della sede Inps Livorno Gabriele Venerdini, con l’aiuto della responsabile dei flussi contributivi Elisa Castrusini, durante la sua presentazione si è concentrato sull’analisi del volume e della qualità delle prestazioni erogate sul territorio (come pensioni, ammortizzatori sociali e prestazioni assistenziali), sull’andamento contributivo, le entrate, l’equilibrio complessivo delle operazioni gestite dalla sede di riferimento, e sull’esposizione degli indicatori della qualità del servizio. Non è mancato, inoltre, uno sguardo al futuro: alle diverse sfide a cui l’Inps, e non solo, andrà incontro, così come alle strategie che saranno adottate.

Dal Rendiconto Sociale INPS della Provincia di Livorno diversi sono gli elementi significativi emersi in riferimento alla realtà provinciale. In particolare, i dati confermano un calo della popolazione residente determinato da un saldo naturale (dato dalla differenza fra nascite e decessi) pari a -2.481 persone, non compensato dal saldo migratorio positivo. In costante aumento nel nostro territorio appare essere la popolazione over 65, in linea con il dato regionale e con l’innalzamento dell’indice di longevità e della speranza di vita.

Altri elementi di riflessione derivano dall’articolato mercato del lavoro. Nel 2024, rispetto all’anno precedente, risultano diminuite le assunzioni a tempo indeterminato mentre, invece, sono aumentate quelle a tempo determinato. Dati riassumibili in un tasso di occupazione aumentato (da 66,5% a 69,1%), così come (lievemente) la disoccupazione (da 4,7% a 4,8%), mentre continua a decrescere, intanto, la percentuale degli inattivi. Spunto di riflessione sul tema lavorativo deriva anche dalla crescita del dato occupazionale parallelamente all’età pensionabile, da 66 a 69 anni, soprattutto nelle assunzioni a tempo determinato. Particolare riferimento è stato fatto alla retribuzione dei lavoratori nel settore privato, inferiore alla media nazionale sia per i maschi che per le femmine (superiori alla media nazionale per entrambi i sessi solo per quanto concerne il settore “Servizi di alloggio e ristorante”). Si conferma, ancora una volta, una perdurante disparità di genere anche nella Provincia di Livorno, in particolare per quanto riguarda i livelli occupazionali in tutti i settori lavorativi, compreso il pubblico, che vedono per le donne un minor numero di assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Uno scenario ben visibile anche nei livelli retributivi, attenuato, ma sempre presente, solo nel settore scolastico.

I pensionati della Provincia sono in totale 90.636, tra uomini e donne. Nel 2024, nella Provincia labronica, sono state liquidate 4.904 pensioni previdenziali, in calo rispetto al dato registrato nel 2023. Per quanto concerne le pensioni anticipate, invece, si riduce nettamente il numero dei beneficiari di opzione donna e delle quote (da ultimo Quota 103 con il ricalcolo contributivo). Diminuiscono, inoltre, i trattamenti di Ape sociale ed i trattamenti a favore dei lavoratori precoci. In parallelo, aumentano quelli collegati ai lavori usuranti.

Tra gli altri dati, risultano complessivamente migliorati quelli riguardanti la qualità del servizio dell’Istituto nella Provincia di Livorno relativamente ai tempi di attesa della fase amministrativa e sanitaria, anche se restano tra i più alti della Regione.

In seguito alla presentazione, il vicepresidente del Comitato provinciale, Ettore Bartolo, ha dato il via a un dialogo finale al quale hanno partecipato diverse rappresentanze sociali provinciali e istituzioni locali, creando un confronto mirato ad evidenziare il ruolo del Comitato e dell’Istituto nel loro insieme sottolineandone le attività e gli obiettivi raggiunti.

“Oggi è stato dimostrato quanto sia importante iniziare ad avere un approccio più scientifico e meno opinionistico sui problemi che abbiamo. – interviene in conclusione Marco Rossi, presidente del Comitato regionale Inps Toscana – Questi numeri, per esempio, possono aiutare la contrattazione sociale o il consulto con le istituzioni. Con queste discussioni, il livello qualitativo continua ad alzarsi. Quello che volevamo era la diffusione di conoscenze perché riteniamo che, in questo momento molto delicato che stiamo vivendo, ci sia una forte carenza di informazione”.

L’intero rendiconto sociale provinciale è visibile sul sito in formato digitale.

