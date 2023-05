Mercoledì 3 maggio arriva la nave Life Support con 35 migranti

Unitamente al personale sanitario della Sanità Marittima (USMAF-SASN) salirà a bordo un infermiere del 118 con la funzione di direzione delle squadre di recupero che effettuerà il triage ai migranti, valutando le varie situazioni e le eventuali priorità nello sbarco. "Siamo pronti ad accogliere"

Mercoledì 3 maggio è previsto l’arrivo nel porto di Livorno della nave ONG “Life Support” con a bordo 35 migranti. L’Azienda USL Toscana nord ovest partecipa sia come emergenza territoriale che con l’assistenza sanitaria territoriale e ospedaliera. In particolare – come evidenzia il responsabile del 118 sud Dario Bitonti – l’assistenza sanitaria ai migranti avrà inizio anche in questo caso con l’arrivo nel porto della nave: infatti, unitamente al personale sanitario della Sanità Marittima (USMAF-SASN), salirà a bordo un infermiere del 118 con la funzione di direzione delle squadre di recupero che effettuerà il triage ai migranti, valutando le varie situazioni e le eventuali priorità nello sbarco. Sulla banchina sarà presente un’ambulanza per le emergenze. Mano a mano che scenderanno, a piccoli gruppi, i migranti sbarcheranno davanti alla struttura della stazione marittima e da lì raggiungeranno i locali interni. Sulla banchina sono previsti due gazebo coordinati dalla Croce Rossa e dal personale messo a disposizione dalla Questura. A Livorno sarà attivo un Posto Medico Avanzato, con personale medico e infermieristico. “Ovviamente – sottolinea Cinzia Porrà, responsabile della zona livornese – si opera in sinergia e collegamento con le Associazioni di Volontariato locali, Croce Rossa, ANPAS e Misericordia che a loro volta mettono a disposizione sia personale soccorritore che personale logistico e di protezione civile. Così come accaduto nell’altro sbarco dello scorso dicembre stiamo operando in stretta collaborazione con il Prefetto e il suo staff, che coordina le operazioni, la Questura che coordina le Forze dell’Ordine, la Capitaneria di Porto, l’Autorità Portuale, il Comune di Livorno e Porto 2000”. Nel punto medico avanzato verranno anche predisposti un ambulatorio dermatologico con medico e infermiere. Naturalmente il Centro è stato dotato dei farmaci, dei presidi e delle attrezzature necessarie al fine di garantire la migliore assistenza ai profughi che giungeranno nel nostro territorio dopo un viaggio molto lungo e faticoso e a seguito di esperienze sicuramente devastanti.

Croce Rossa Italiana Livorno – Croce Rossa Italiana – Comitato di Livorno è stato mobilitato dalla Sala Operativa Regionale già da Domenica 30 Aprile 2023, in previsione dell’arrivo della Nave Life Support nel porto di Livorno, così come previsto dal protocollo di emergenza per la gestione degli sbarchi messo appunto dalla CRI.

Nella giornata del 2 maggio, al Comitato di Livorno i Volontari hanno predisposto i kit igienici per le persone migranti e pianificate le operazioni di assistenza a banchina.

I Volontari CRI saranno impiegati in tre fasi dello sbarco:

– operazioni a bordo nave: supporto a USMAF per tamponi, e consegna kit igienici, vestiario e dispositivi di protezione individuale

– operazioni presso la stazione marittima: Nucleo Restoring Family Links, e Nucleo Supporto Psicologico e una Interprete

– supporto sanitario alla banchina con una ambulanza

La Cri di Livorno sarà operativa dalle prime ore di domani con 3 mezzi di logistica, un’ambulanza e un pulmino. Tra oggi e domani saranno impiegati 30 Volontari CRI

“Siamo pronti ad accogliere” – Così il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, commenta la notizia che la nave Life Support di Emergency ha ricevuto l’indicazione di dirigersi al Porto di Livorno dove arriverà nella mattinata di mercoledì 3 maggio, lontanissima appunto da dove è avvenuto il salvataggio. “La notizia mi è stata comunicata alcune ore fa dal Prefetto di Livorno – informa il sindaco – noi naturalmente ci mettiamo subito in moto con tutti i settori comunali che già nel mese di dicembre hanno gestito con efficienza e con cuore l’accoglienza di due navi di migranti, le Ong Sea Eye 4 e Emergency Life Support, ovvero il Gabinetto del Sindaco, la Protezione Civile, il Sociale con gli assistenti sociali. Naturalmente il nostro impegno è coordinato dalla Prefettura e dalla Regione Toscana. Daremo il massimo impegno – sottolinea il Sindaco – ma nello stesso tempo esprimiamo perplessità e ci fa riflettere quello che dice il medico di bordo, ovvero che la nave di Emergency impiegherà 4 giorni e quasi 670 miglia nautiche per arrivare a Livorno. Si valutino bene le condizioni di salute delle persone che sono a bordo e che molto probabilmente dovrebbero sbarcare prima per ricevere le cure necessarie”.

Condividi: