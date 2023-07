“Mi sono immedesimata nella mani di Isabella sul treno. E’ stato un parto d’altri tempi”

L'ostetrica livornese Daniela Sanfilippo, che ringraziamo per la disponibilità

L'emozionante racconto di Daniela Sanfilippo, l'ostetrica livornese che in videochiamata con l'amica e collega Isabella Carnero ha coordinato il parto a bordo di un Frecciabianca: "Cosa stavo facendo? Stavo cucinando quando mi è squillato il telefonato"

Non è diventato famoso solo il parto. Famosa, alla fine, lo è diventata anche lei. Parliamo di Daniela Sanfilippo, ostetrica livornese all’ospedale Santa Chiara di Pisa, che il 3 luglio in videochiamata con l’amica e collega a Pisa l’operatrice sanitaria Isabella Carnero, che vive a Livorno, ha coordinato il parto a bordo di un Frecciabianca. Due giorni dopo quanto accaduto Daniela, che ringraziamo per la disponibilità, ripercorre anche con noi il lieto evento che l’ha vista protagonista da casa durante il giorno libero: “Cosa stavo facendo? Stavo cucinando quando mi è squillato il telefonato. Ero a casa con mio figlio”. La videochiamata è durata circa 40 minuti, il tempo del travaglio. “Non sei preparata, non puoi esserlo per far nascere una vita a distanza, per di più in videochiamata. Il nostro lavoro si basa sul contatto ma grazie alla bravura della mia amica e collega Isabella e alla prontezza dei due dipendenti di Trenitalia ce l’abbiamo fatta. Mi sono immedesimata nella mani di Isabella pensando che fossero le mie e lei si è immedesimata nelle mie. E’ stata bravissima. Mi ascoltava con una attenzione incredibile. Come mi sono sentita? Non c’è stato tanto modo e tempo di pensare. Ho pensato all’inizio che sarebbe arrivato il 118 e così ho pensato che sarei stata un supporto emotivo, di intrattenimento, e invece alla fine è stato un parto. Un parto d’altri tempi è proprio il caso di dire che mi ha fatto pensare al racconto di mia nonna, contadina, che come ho fatto io oggi si ritrovò ad assistere la vicina di casa. Lei mi ha stimolato. Chissà. Un po’ di paura di non riuscire a coordinare a dovere e quindi che ci potessero essere complicazioni l’ho avuto anche se in quel momento era più forte la volontà di dare del mio meglio. Per fortuna è stato un parto classico dove tutto è andato per il verso giusto. E mi auguro che la donna si sia sentita un po’ meno spaventata. I colleghi? Ho ricevuto tanti complimenti da loro, dal primario, e dai vertici aziendali. Ringrazio tutti quanti anche se devo dire non mi aspettavo questo clamore. Colgo l’occasione anche per ringraziare i due dipendenti di Trenitalia. Sono stati eccezionali”.

