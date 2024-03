Mia e l’amore per la lirica, nuovi ritratti capolavoro

Viriginia Zeani, Elina Garanca, Anna Netrebko, tre dei ritratti capolavoro realizzati da Mia Pampaloni, 15 anni a maggio

Mia, 15 anni a maggio, disegna e dipinge da quando ha 11 anni. Il padre Stefano: "Alcune opere le ha imparate praticamente a memoria e non solo le più famose. Ma va oltre, perché studia i cantanti del passato e di oggi e quando disegna riproduce personaggi delle opere o cantanti famose, per lo più donne"

Viriginia Zeani, Elina Garanca, Anna Netrebko, ecc. A molti, forse, questi nomi non dicono molto. Sono tutte cantanti liriche più o meno famose… ma non è tanto questo. Hanno una cosa in comune: sono ritratti realizzati da Mia Pampaloni, 15 anni a maggio. Avete capito bene. Mia disegna e dipinge da quando ha 11 anni per se stessa, solo quando ha ispirazione o voglia, e i ritratti un po’ per l’età, un po’ per il talento che dimostra sono dei veri e propri capolavori. “La passione per la lirica – spiega il padre Stefano, che ringraziamo per la disponibilità – ce l’ha da quando ha più o meno 12 anni. Ora è esplosa, l’ascolta tutto il giorno, tutti i giorni. Alcune opere le ha imparate praticamente a memoria e non solo le più famose. Ma va oltre perché studia i cantanti del passato e di oggi, le loro tecniche, come sono cambiati da ieri a oggi e ha iniziato a suonare il pianoforte per avvicinarsi ancora di più a questo mondo. Quindi in pratica quando disegna adesso riproduce personaggi delle opere o cantanti famosi, per lo più donne”. Superati brillantemente gli esami di terza media lo scorso anno, Mia per le superiori ha scelto il Classico. Un indirizzo che la impegna molto; ha quindi poco tempo da dedicare al pianoforte e ai disegni. Ma possiamo dire che quel poco a disposizione lo spende bene.

