Migranti, arrivata la prima nave all’alba. A bordo 142 persone

Nelle foto le operazioni di sbarco e accoglienza in corso al porti di Livorno in queste ultime ore

Nelle prime ore della giornata di venerdì 23 dicembre attesa anche l'altra nave Ong, la Sea Eye. In tutto saranno 250 i migranti accolti dalla città di Livorno. Già determinate le destinazioni della maggior parte delle persone che saranno accompagnate tra Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna

di Giacomo Niccolini

Sono 142 le persone arrivate a bordo della nave Life Support di Emergency all’alba della mattina di giovedì 22 dicembre al porto di Livorno. Le operazioni di accoglienza sono in corso, come da programma stabilito relativamente alle procedure concordate con la prefettura e protezione civile. Al lavoro decine e decine di persone e volontari per consentire lo sbarco dei migranti alla Banchina 75 che dovrebbe terminare nella mattinata di oggi in seguito alle visite mediche e al ricevimento nel Centro Accoglienza allestito tra il porto e il Terminal Crociere.

Nelle prime ore della giornata di venerdì 23 dicembre, invece, attesa l’altra nave Ong, la Sea Eye. In tutto saranno 250 i migranti accolti dalla città di Livorno.

Sul posto anche il questore di Livorno, Massucci il sindaco di Livorno, Salvetti. Sono sulla nave i mediatori linguistici e culturali della Prefettura e uno psicologo, oltre ai medici della Sanità Marittima che effettueranno i tamponi ed una prima analisi medica. Dopodiché decideranno l’ordine di discesa dei migranti.

Già decise le destinazioni, fuori dalla Toscana, per la maggior parte delle persone arrivate in porto all’0mbra dei Quattro Mori. In molti infatti saranno destinati tra Liguria, Emilia Romagna e Lombardia.

La Protezione civile della Regione Toscana si sta adoperando fin dalla notte di mercoledì 21 dicembre a supporto della Prefettura per lo sbarco nel porto di Livorno delle navi Ong con migranti a bordo. E’ stata attivata la Colonna mobile regionale per l’installazione, direttamente sul molo del porto, del Presidio medico avanzato della funzione sanità, e di una serie di strutture a supporto della Questura e della Prefettura per l’identificazione e lo smistamento dei migranti sbarcati. L’operazione è stata condotta con il supporto di Misericordie, Cri, Anpas e Vab, e con la collaborazione del Volontariato locale gestito dal Comune di Livorno. Sono presenti le assessore regionali Monia Monni (protezione civile) e Serena Spinelli (sociale).

Il Presidio medico avanzato si compone di una tenda principale dedicata al triage dei migranti sbarcati, con annessi sala per “codici rossi” e area pediatria, oltre che due strutture separate per l’isolamento dei casi clinici più complessi e potenzialmente contagiosi.

La parte di supporto logistico si compone invece di 4 tende principali, a supporto delle procedure di riconoscimento effettuate dalla Questura, e per dare il necessario aiuto materiale e psicologico ai migranti. La Sala operativa mobile e una unità di Svs per la gestione del vettovagliamento completano il quadro delle installazioni, oltre a strutture logistiche specifiche per la distribuzione degli abiti e per le funzioni di servizio.

In termini di risorse umane, la Regione Toscana, oltre ai funzionari della Direzione difesa del suolo e Protezione civile, schiera oltre 70 volontari delle varie associazioni, impegnati sia nel presidio medico che nel supporto logistico all’operazione.

