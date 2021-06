Miss Livorno 2021, mercoledì 30 il primo casting

Inizia l'edizione numero 31 del concorso, appuntamento mercoledì dalle 17 alle 19 a Fonti del Corallo (anche quest’anno partner della manifestazione). Il 20 e 21 agosto la finale alla Terrazza

I trent’anni sono stati compiuti nel 2020, celebrati in grande stile nonostante le difficoltà legate alla pandemia. E adesso che in Italia sparisce il coprifuoco, che la mascherina si sta allontanando e che si torna a pensare con ottimismo al futuro, anche Miss Livorno riparte (nella foto Chiara Gai Miss Livorno 2020). Inizieranno da mercoledì pomeriggio 30 giugno, giorno in cui le bimbe livornesi affronteranno il primo casting a Fonti del Corallo, i secondi trent’anni della manifestazione, quel viaggio nel mondo della moda, della bellezza e dello spettacolo, che riesce ad ogni edizione ad affascinare, ad appassionare, a far parlare la gente, ad incuriosire ed a riscuotere simpatia. Anche quest’anno i tanti messaggi di incoraggiamento ricevuti sui social, da parte di tante ragazze, di enti ed associazioni, la disponibilità del Comune di Livorno a patrocinare come ogni anno l’iniziativa, così come la spinta ricevuta dai vertici della Confcommercio Livorno, hanno convinto la Cronosax Livorno Acli, che organizza da sempre Miss Livorno, a tornare ad organizzare eventi come e meglio degli anni pre-Covid, a mandare in scena, nel pieno rispetto delle restrizioni imposte dal Covid-19, un’altra edizione, una nuova avventura della Miss labronica, che si concluderà come è ormai consuetudine alla Terrazza Mascagni, il 20 e 21 agosto.

Moda e spettacolo

Miss Livorno è sostanzialmente una manifestazione-spettacolo che evade dai semplici e ripetitivi canoni dei concorsi di bellezza. Con il risultato che quello che si concluderà il 21 agosto alla Terrazza, rappresenterà una sorta di vero e proprio show con defilèe, un “format” in cui il fattore bellezza costituirà solo un piccolo pezzo di un grande puzzle. E sarà l’ennesimo capitolo che confermerà una regola generale da sempre alla base di questo happening: quella di mettere in primo piano e di valorizzare le “bimbe” di scoglio, di offrire loro un mezzo per crescere, per conoscersi, per vincere timori, per accettare vittorie e sconfitte, momenti di gloria e delusioni e per far emergere passioni che potrebbero anche avere un futuro nel mondo del lavoro.

I numeri di Miss Livorno

Sono state centinaia le ragazze che negli anni hanno calcato le “passerelle” di Miss Livorno, migliaia gli spettatori presenti alle tante serate di spettacolo, tantissimi gli enti, associazioni, aziende ed istituzioni coinvolti, decine e decine i giovani artisti, cantanti, cabarettisti, illusionisti (successivamente affermatisi nel mondo dello spettacolo) avviati per la prima volta su un palcoscenico. I “numeri” legati al “mondo” di Miss Livorno sono veramente notevoli: anche il web ha premiato negli ultimi anni Miss Livorno, con oltre 100.000 visualizzazioni dei video e post pubblicati sui canali social.

I concorsi nazionali

Dal 2014 Miss Livorno è abbinata a “Miss Blu Mare”, concorso nazionale in grande ascesa (la cui finale 2021 verrà svolta a bordo della nave “Seashore” della flotta MSC) che ha già riservato grandi soddisfazioni alle “nostre” miss negli ultimi sette anni. Dal 2000 al 2013 la stessa valenza regionale di Miss Livorno ha portato decine di concorrenti labroniche alle finali nazionali di “Una Ragazza per il Cinema”, con diversi riconoscimenti tra i quali spiccano i due titoli nazionali (Sara Vassallo nel 1994 e Sara Guidetti nel 2006), il terzo posto assoluto di Naomi Norci nel 2010 e il secondo posto nella sezione moda di Jessica Cavallini (2000). In precedenza Miss Livorno è stata abbinata a “Miss Muretto di Alassio”, “Un volto per fotomodella” e “Fotomodella dell’anno”.

Il villaggio-moda alla Terrazza Mascagni

Dopo una prima fase sperimentale nel 2017 nel 2018 quest’anno Miss Livorno ambirà a presentarsi alle serate finali alla Terrazza Mascagni nell’ambito di un contesto-moda di rilievo, che dovrebbe concretizzarsi nell’allestimento di un “villaggio” in cui potranno essere ospitati per due giorni operatori commerciali livornesi del settore; una sorta di expo dedicato interamente al mondo della moda e della bellezza.

Le selezioni

Negli anni passati, in questo momento del calendario, erano già state diverse le selezioni ed i casting nei locali e piazze del litorale livornese e pisano. Le restrizioni legate al Coronavirus non hanno consentito di allestire in tempo una programmazione completa, ma malgrado tutto ci saranno due appuntamenti pomeridiani con “Moda & Miss in Galleria” a Fonti del Corallo il 16 e 23 luglio, un appuntamento serale a Porta a Mare, almeno altre 2 serate ancora in fase di definizione. Ed In questi giorni sono tuttavia in atto casting a porte chiuse per le ragazze già iscritte via web e sono attivi i “talent scout” alla ricerca di nuove aspiranti reginette da rendere protagoniste in passerella. Iscriversi è possibile tramite mail a [email protected], oppure consultare le pagine fb e Instagram dedicate a Miss Livorno, oppure scrivere o chiamare il 338-9968869. E’ inoltre possibile presentarsi direttamente mercoledì 30 giugno, dalle 17 alle 19, a Fonti del Corallo (anche quest’anno partner attivo della manifestazione), dove ragazze e genitori (la cui presenza è sempre gradita), potranno porre domande, chiarire qualsiasi dubbio ed avvicinarsi al concorso.