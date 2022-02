Movida, Confcommercio ringrazia la questura per l’ascolto

In Confcommercio si percepisce la soddisfazione per la sospensione del provvedimento di chiusura dei bar della movida e per le eccezionali misure di ordine pubblico previste dalle autorità competenti

Mediagallery

In Confcommercio si percepisce la soddisfazione per la sospensione del provvedimento di chiusura dei bar della movida e per le eccezionali misure di ordine pubblico previste dalle autorità competenti. L’associazione di via Serristori si chiude però nel riserbo del silenzio stampa. “Preferiamo attendere l’esito finale del dialogo con gli uffici della questura – si legge in una nota stampa inviata alle redazioni – e lavorare a testa bassa sulle possibili azioni da adottare di concerto con le istituzioni. Per adesso non possiamo che ringraziare il Questore e il suo staff per la comprensione e l’elasticità con cui svolgono il loro difficile compito”.

“Come rappresentanti degli imprenditori – continua il comunicato – sappiamo che non tutte le difficoltà sociali e di ordine pubblico possono cadere sugli esercenti. Come genitori e cittadini siamo profondamente preoccupati dalla deriva dei fine settimana. Mancano le basi, questi ragazzi si divertono male e non riconoscono l’autorità. Ci impegneremo maggiormente per collaborare a progetti educativi nelle scuole che coinvolgano anche la partecipazione autorevole della questura e della prefettura”.