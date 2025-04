Movida via Cambini, un protocollo per la chiusura dei locali all’una e trenta

Sarà firmato subito dopo Pasqua il protocollo tra Comune, associazioni di categoria, esercenti, teso a gestire al meglio la movida in via Cambini e dintorni. Lo rende noto l’assessore al Commercio Rocco Garufo che la mattina di giovedì 17 aprile, insieme al Security Manager Giampaolo Dotto, ha incontrato a Palazzo comunale una parte dei commercianti per annunciare che il protocollo è pronto e “per sensibilizzarli ad una gestione non impattante delle loro attività e ad un orario di chiusura congruo in questo lungo fine settimana di festa, in attesa dell’ufficializzazione dell’accordo, che fisserà all’una e trenta la chiusura dei locali di via Cambini”.

Durante l’incontro è stato ribadito che non sono state concesse deroghe acustiche a nessuno, la musica dovrà finire inderogabilmente a mezzanotte. “Per i controlli su questi punti – specifica l’assessore Garufo – abbiamo allertato la polizia municipale e fatta una specifica comunicazione alla Questura”.

Il protocollo sarà attivato da fine mese e partirà in fase sperimentale; l’obiettivo è di sottoporlo a verifica per poi renderlo ancora più aderente ai bisogni di tutti, cittadini e commercianti, dalla prossima stagione autunnale.

