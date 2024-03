Mr Green ripulisce piazza Garibaldi con l’aiuto di 40 volontari

Con l’aiuto di dieci pinze giganti, 11 aspira-mozziconi brevettati Dashi, tutti forniti da Francesco Stefanini alias Mister Green, sacchi e guanti forniti da Aamps, una squadra di persone volonterose ed entusiaste ha lavorato tutta la mattina di domenica 17 marzo per bonificare l’ambiente.

L’iniziativa è stata organizzata dal Comitato Pontino San Marco E.T.S. in collaborazione con le seguenti associazioni: Comunità Senegal di Piazza della Repubblica, WWF Livorno, Acchiapparifiuti, Sestante Solidarietà, La 12° sedia.

I volontari di queste associazioni, Insieme a famiglie con bambini, residenti e frequentatori abituali della piazza, tutti coordinati da Mister Green, hanno riempito diversi sacchi grandi di piccoli rifiuti inclusi soprattutto mozziconi di sigarette e microplastiche, oltre a più di 3 kg di tappi metallici a corona – una iniziativa finalizzata a valorizzare la nostra bellissima piazza, la Montmartre livornese, ma soprattutto a sensibilizzare la cittadinanza e i frequentatori della piazza alla pulizia e ad un maggior senso civico.

Oltre 40 persone hanno dedicato il proprio tempo libero a questa attività, il tutto in un clima conviviale e piacevole.

