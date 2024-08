Mr. Green, ripulita via Firenze da oltre 5 chili di plastica

Alla fine ha raccolto due sacchi pieni di plastica per un totale di 5 chili e 35 grammi. Ha poi portato tutto all'isola ecologica promettendosi che domani cercherà di tornare per finire il lavoro.

Nel pomeriggio di sabato 3 agosto Mr. Green, malgrado il caldo torrido di queste giornate, è partito alle 16.30 con la sua inseparabile bicicletta a pedalata assistita, destinazione via Firenze, parcheggio di via di fronte a Nencini Sport.

Subito ha constatato che il lavoro da fare sarebbe stato tanto. Ha infatti preso i guanti, i sacchi e le pinze ed ha compiuto l’impresa di ripulire almeno un piccolo pezzo di prato. Alla fine ha raccolto due sacchi pieni di plastica per un totale di 5 chili e 35 grammi. Ha poi portato tutto all’isola ecologica promettendosi che domani cercherà di tornare per finire il lavoro.

Condividi:

Riproduzione riservata ©