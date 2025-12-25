Natale al lavoro. Le vostre foto

Per tanti il giorno di Natale è un giorno di festa ma per tanti è un giorno di lavoro. Ecco i vostri scatti

Per tanti il giorno di Natale è un giorno di riposo e festa da trascorrere lontano dagli affanni della vita lavorativa ma per tanti è un giorno di lavoro, certo speciale, ma pur sempre di lavoro.

E così ecco che, se vi va, vi chiediamo di mandarci una foto dei vostri turni lavorativi, di questo 25 ma anche del prossimo 26 dicembre, all’indirizzo [email protected] in modo da pubblicarvi online in questi giorni di festività. Scorrete la fotogallery per vedere tutte le foto!

Ecco quindi la squadra Aamps che presto all’alba era sulle strade livornesi per effettuare regolarmente la raccolta differenziata, Renzo Bueno che ci saluta mentre è di turno all’Interporto come vigilanza privata Worps.

Tra chi è al “pezzo” anche i tortai della role=”link” href=”https://www.facebook.com/tortailivornesi?__cft__[0]=AZavAUWsow2803QNDqfadiLWZDDytCpIR2CIxg0fF8UGM7O-vXHAN0lJC7Y2HKnFypn6hRuM_wdiQoocecTVQfOV5V2Vl_z9n7JchxKRlCaHPTGnRgH_vP80w6lvpYxINwYaaoZ9Tx16UOvg0GrfU1HDTOAf01sThBj6tsjDxNDdYF1DeUYtVlJS7u22IK1-oW0&__tn__=-]K*F”>Associazione Tortai Livornesi di Cna anche quest’anno hanno aiutato la comunità di Sant’Egidio nel tradizionale pranzo natalizio per i più bisognosi donando la torta. Tra le persone che non conoscono sosta i preziosissimi operatori della Centrale Unica del 118. Non potevano mancare poi i volontari della Svs della sede di Ardenza e di via San Giovanni.

