Natale e festività… al lavoro! Mandaci il tuo scatto

Natale di turno come volontario o al lavoro? Mandateci il vostro scatto a [email protected] o tramite i nostri social di riferimento e sarete pubblicati online su QuiLivorno.it

Natale di turno come volontario o al lavoro? Mandateci il vostro scatto e sarete pubblicati online su QuiLivorno.it. I primi a farlo sono stati i ragazzi di turno la mattina di Natale della Misericordia di Montenero che hanno posato davanti al loro albero di Natale all’interno della sede di via di Montenero 201 e sull’ambulanza pronta a partire nel piazzale accanto all’ingresso principale del loro quartier generale.

A seguire i bellissimi operatori Aamps (scorrete la gallery per vedere le foto) che nottetempo e alle prime luci dell’alba hanno effettuato già i primi giri per la città raccogliendo quanto c’era da raccogliere e vigilando sulla pulizia della nostra città. Anche a loro, oltre al nostro più grande grazie, va il nostro più grande augurio di buone festività!

Non potevano mancare poi i volontari della Svs che ci hanno inviato un significativo scatto notturno effettuato fuori dall’ospedale di Cisanello in seguito ad un servizio effettuato alle porte dell’alba di questo Natale 2022. Auguri e grazie per quello che fate per noi!

Un bellissimo augurio anche dalla sede di via Verdi della Misericordia di Livorno dove tutti i volontari hanno posato davanti all’albero di Natale con una bella grafica che, scritta in rosso, recita: “Buon Natale”.

Operativi e sorridenti anche i volontari della Croce Rossa di Livorno che ci hanno inviato una foto davanti alla loro ambulanza nel giorno di Natale: auguri!

Grazie a tutti e buon Natale a chiunque ci stia leggendo!

