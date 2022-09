Nuova viabilità in via dei Pelaghi. “A brevissimo”

Nella foto via dei Pelaghi dal punto in cui verrà istituita l'inversione del senso di marcia e il cantiere in via di Salviano

La decisione è stata presa su esplicita richiesta dei commercianti per favorire le attività che in questo momento risentono della chiusura di via di Salviano a seguito dei lavori. La modifica resterà in vigore almeno fino alla chiusura del cantiere prevista il 30 aprile 2023

Inversione del senso di marcia in via dei Pelaghi, dalla Motorizzazione fino all’incrocio con via di Salviano. Con conseguente cambio di orientamento dei posti auto a lisca. “La modifica, tempo permettendo, sarà in vigore a brevissimo” spiega a QuiLivorno.it l’assessora alla mobilità Giovanna Cepparello. La decisione è stata presa dal Comune, su esplicita richiesta dei commercianti, per favorire le attività che in questo momento risentono della chiusura di via di Salviano a seguito dei lavori della Regione Toscana – Settore Genio Civile per la riduzione del rischio idraulico nel bacino del Rio Maggiore. La modifica del senso di marcia in via dei Pelaghi resterà in vigore almeno fino alla chiusura del cantiere prevista il 30 aprile 2023 e consentirà, ricordiamo, a chi uscirà da via Lando Conti (la “bretella” che porta a via Impastato) di svoltare in via dei Pelaghi e appunto percorrerla fino a via di Salviano. “Valuteremo poi in seguito se mantenere questa modifica. Ora è prematuro dirlo”, aggiunge Cepparello.

