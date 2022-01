Nuovo Dpcm, dal 1 febbraio Green Pass anche dal tabaccaio e negli uffici postali

E' arrivata il 21 gennaio la firma del presidente Draghi sul nuovo Dpcm che stabilisce dove sarà necessario e dove no esibire il Green Pass dal 1 febbraio

Mediagallery

E’ arrivata il 21 gennaio la firma del presidente Mario Draghi sul nuovo Dpcm che stabilisce le attività in cui, dal 1 febbraio, sarà necessario esibire il Green Pass (foto tratta da io.italia.it). Sarà dunque necessario esibire il Green Pass in tutti gli esercizi commerciali – compresi tabaccai, banche e uffici postali – mentre non sarà necessario avere la certificazione verde per “esigenze alimentari e di prima necessità”, come supermercati, per “esigenze di salute” e “veterinarie”, farmacie per esempio. E ancora per “esigenze di giustizia” e “esigenze di sicurezza”.

Ricapitolando:

– dal 1 febbraio sarà necessario il Green Pass base (vaccinazione, guarigione o tampone) a chi accede a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e altre attività commerciali

– dal 15 febbraio il green pass rafforzato (vaccinazione o guarigione) è esteso ai lavoratori pubblici e privati dai 50 anni di età, per l’accesso ai luoghi di lavoro. Si ricorda che dall’8 gennaio 2022 è in vigore l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni e più.