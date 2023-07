Nuovo murale, sarà realizzato in via Carlo Bini da Matth Velvet

Il quartiere di Borgo omaggia la sua storia con un nuovo strepitoso murale. L’artista Matth Velvet sbarcherà a Livorno con l’opera dal titolo “Cantiere Orlando”, che verrà realizzata in via Carlo Bini 20, nel cuore del quartiere di Borgo e a pochi passi dal vecchio Cantiere Orlando, ormai Officine Storiche, a cui è dedicata l’opera. L’iniziativa è promossa dall’Associazione MuraLi con la compartecipazione economica del Comune di Livorno, la collaborazione della Scuola Primaria Carlo Bini Istituto Comprensivo Micali e grazie al supporto degli sponsor tecnici dell’iniziativa: GV3 Venpa, Sikkens Colour, Non solo Bagno. L’artista francese di fama internazionale sarà all’opera in via Carlo Bini dal 4 al 14 agagosto. Il murale si inserisce nel progetto di riqualificazione urbana di Borgo unitamente al progetto “Street Art Livorno”.

