Oggi è il compleanno di Kyra: “Non è solo una canina”

Kyra è il pastore tedesco scomparso il 25 agosto 2018 protagonista di tante iniziative benefiche per i bambini, che oggi avrebbe compiuto 16 anni, simbolo del parco giochi inclusivo che sorgerà al Parco Lenci ad Antignano. Mario Bartoli: "E' il compleanno di colei che attraverso la sua storia è entrata nel cuore di tutti i livornesi e di tante persone sparse in tutta Italia"

“Oggi non è un semplice compleanno di un cane, anzi di una canina, ma è il compleanno di colei che attraverso la sua storia è entrata nel cuore di tutti i livornesi e di tante persone sparse in tutta Italia. La sua storia e quella del suo “padroncino” Christian (il figlio scomparso nel 1998 a 17 anni, ndr), che non ha mai conosciuto, stanno creando qualcosa di unico”. Sono le parole di Mario Bartoli ricordando il compleanno di Kyra – il pastore tedesco di Mario scomparso il 25 agosto 2018 protagonista di tante iniziative benefiche per i bambini e non solo che oggi avrebbe compiuto 16 anni – simbolo del parco giochi inclusivo che sorgerà al Parco Lenci ad Antignano grazie anche e soprattutto alla raccolta che Bartoli sta promuovendo con il Mare dei Ricordi. Per ricordare questo giorno Mario ha posizionato nel Mare dei Ricordi la targa: “Ovunque tu sei… auguri Kyra”.

