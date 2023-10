Oggi nonna Graziella compie 102 anni

Anche a questa ragguardevole età è sempre una signora bella, equilibrata e affettuosa, come quando tanti anni fa, appena arrivata a Livorno, per il suo fascino vinse il premio “Signora tipo”

Compie 102 anni nonna Graziella Grasso, vedova Ardita. Graziella è nata in provincia di Catania il 30 ottobre del 1921. Abita in città da più di 70 anni, da quando nel dopoguerra il marito, poliziotto della Scientifica, ricevette come destinazione Livorno. Graziella ha fatto la casalinga, dedicandosi molto all’educazione dei tre figli (due maschi e una femmina), seguendoli nel loro percorso di studi. Anche a questa ragguardevole età è sempre una signora bella, equilibrata e affettuosa, come quando tanti anni fa, appena arrivata a Livorno, per il suo fascino vinse il premio “Signora tipo”. Festeggerà questo compleanno ultracentenario con figli, nipoti e tutte le persone che le vogliono bene. Il sindaco Luca Salvetti le ha inviato una rosa con gli auguri della città.

