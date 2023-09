Oggi nonna Loreta festeggia 100 anni

Una donna d’altri tempi, una testimonianza di resilienza, tenacia e fiducia nella vita. Nonna Loreta festeggerà il compleanno contornata dall’affetto della sua numerosa famiglia che conta anche 9 nipoti e 11 pronipoti

Loreta Grazia Salvi, nonna Loreta per tutti coloro che la amano, è la nuova centenaria livornese. Nata l’8 settembre 1923 a Trasacco, un piccolo paese fra gli appennini abruzzesi dell’Aquilano, la signora Loreta, prima di quattro figli e con un papà scomparso giovane, si ritrovò ad essere una seconda mamma per il fratello e le sorelle minori. Loreta ha vissuto la Seconda guerra mondiale, che le sottrasse per 5 anni il marito Cesidio Galassi, prigioniero in Libia, con il quale, una volta finito il conflitto, diede vita ad una numerosa famiglia, e nel tempo che va dal 1946 al 1964, nacquero i loro figli Angelo, Luigia, Franco e Massimo. Purtroppo, anche suo marito scompare prematuramente a soli sessant’anni, e quindi Loreta si ritrova ad essere l’unico punto di riferimento per la sua famiglia. Nel 2000 decide di trasferirsi a Livorno dove risiedeva, per motivi di lavoro, parte della famiglia. Ancora oggi vive felicemente nella nostra città che ama, anche se in cuor suo la prima casa è sempre il paese natio, dove una volta all’anno torna per stare con suo fratello Livio, anch’egli ultranovantenne in gran forma, e andare in visita al cimitero per rendere omaggio ai propri cari. Una donna d’altri tempi, una testimonianza di resilienza, tenacia e fiducia nella vita. Nonna Loreta festeggerà il compleanno contornata dall’affetto della sua numerosa famiglia che conta anche 9 nipoti e 11 pronipoti. Il sindaco Luca Salvetti le ha inviato una rosa con gli auguri più affettuosi a nome della città.

Condividi: