Oggi nonna Severina compie 103 anni

Festeggia ben 103 anni nonna Severina Arcolini, vedova Cappagli. In realtà questa per Severina è la seconda torta di compleanno del 2023, perché è nata il 21 luglio 1920 ma è stata registrata all’anagrafe il 30 agosto con molti giorni di ritardo. Spesso, quindi, con sua grande gioia, il compleanno viene festeggiato dai familiari due volte. Severina è sempre stata una donna molto attiva e una grande lavoratrice. Dopo l’infanzia a Massa, da giovane è stata anche dipendente della Magneti Marelli a Torino, poi si è sposata e si è stabilita a Livorno, dove ha fatto la sarta. Vive in una casa in via Grotta delle Fate frequentata da parenti di ogni età, in particolare i quattro pronipoti Giorgio, Davide, Greta e Vittorio, che contribuiscono a mantenerla lucida e “sveglia”. Il sindaco Luca Salvetti ha fatto recapitare a nonna Severina una rosa con gli auguri della città.

