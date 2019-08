Oli vegetali esausti: torna la raccolta di Aamps. Ecco dove

I contenitori rossi saranno presenti in nove zone della città dalle 8 alle 15. Ecco in quali strade si potranno trovare

Nuovo appuntamento con il servizio della raccolta degli oli vegetali esausti. Come tutti i secondi giovedì del mese, anche giovedì 8 agosto, dalle 8 alle 15, cittadini di Livorno troveranno i tipici contenitori di colore rosso (nella foto) per il corretto smaltimento dell’olio vegetale da cucina in alcune zone della città: via Gobetti; piazza Europa; piazza Damiano Chiesa; piazza Sforzini; piazza Roma; piazza 185esimo Reggimento Artiglieria Folgore; piazza delle Carrozze; via Buontalenti; via Nardini (Quercianella).

Per favorire il corretto conferimento dell’olio e garantirne lo smaltimento nel rispetto dell’ambiente, l’olio dovrà essere inserito negli appositi contenitori in comuni bottiglie di plastica ben chiuse (si consiglia l’utilizzo di quelle contenenti acqua da 1.5 lt).

I materiali (l’olio e la plastica) verranno differenziati dagli addetti alla raccolta e avviati al riciclo finale al termine dell’orario di apertura del punto di raccolta. Il servizio di raccolta degli oli vegetali esausti si svolge ogni secondo e quarto giovedì del mese. Il prossimo appuntamento è dunque previsto per giovedì 29 agosto.

Per informazioni su tutti i servizi offerti da Aamps: numero verde 800-031.266 (dal lunedì sabato dalle 8:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 17), [email protected], facebook/twitter/mobile APP (“Aamps Livorno”).