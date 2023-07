Ondata di calore, raccolta dei rifiuti nelle fasce orarie meno critiche

L’azienda esclude momentaneamente, da venerdì 21 luglio, il servizio tra le 12.00 e le 16.00 attenendosi alle linee guida dell’Inail

Aamps/RetiAmbiente informa che da venerdì 21/07/2023 il servizio di raccolta dei rifiuti non verrà effettuato nella fascia oraria compresa tre le ore 12.00 e le 16.00 a causa dell’intensa ondata di calore in corso che potrebbe aumentare il rischio di infortuni sul lavoro e l’insorgenza di patologie. Le attività saranno redistribuite nelle fasce serali, notturne e mattutine permettendo ai lavoratori di operare con temperature tollerabili senza incorrere in rischi per la salute. Il servizio tornerà ad essere erogato anche nelle fasce orarie ordinarie appena le condizioni meteo lo permetteranno. Nel frattempo è richiesta la consueta collaborazione e disponibilità dei cittadini confermando che il ritiro dei sacchi e la vuotatura dei contenitori proseguirà seppur con un eventuale slittamento degli orari di servizio. Ciò sarà di interesse anche per:

– le utenze non domestiche che dovranno in via transitoria esporre i contenitori nel caso cui fosse ordinariamente previsto l’accesso dei mezzi aziendali in area privata;

– gli esercenti del centro che fruiscono del servizio di raccolta della carta-cartone il cui ritiro in prossimità del numero civico avverrà a partire dalle ore 16.00 (anziché dalle 14.00);

– gli stabilimenti balneari che dovranno esporre i contenitori per la raccolta differenziata dopo le ore 16.00.

La decisione dell’azienda fa seguito alla pubblicazione appena avvenuta da parte di Inail delle linee guida per prevenire le patologie da calore nei luoghi di lavoro.

Condividi: