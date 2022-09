Ore 4,15: è stato un temporale “autorigenerante e persistente”. Allerta gialla fino alle 18 di oggi

Nella foto principale, online sul sito del Comune, la cella temporalesca che ha colpito Livorno intorno alle 4,15 in maniera estremamente intensa in specifiche zone (in successione Stagno, Corbolone, Valle Benedetta)

Il superamento dei limiti pluviometrici (toccati i 118 mm al Corbolone) ha indotto la Protezione civile comunale ad aprire il COC. Asa, servizio idrico ripristinato in tempi record grazie al lavoro incessante dei tecnici. Nella notte lavoro non stop per i vigili del fuoco. Numero di emergenza 0586-824000

La forte perturbazione su Livorno alle prime ore dell’alba, con il superamento dei limiti pluviometrici previsti da piano di Protezione Civile, ha indotto la Protezione civile comunale ad aprire il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) alle ore 5.20 con l’attivazione di tutte le procedure di allarme su scala locale. Intorno alle 4.15 si è formata, si legge in un comunicato del Comune, una cella temporalesca che ha colpito Livorno in maniera estremamente intensa. Si è trattato di un temporale autorigenerante e persistente, con fulminazioni intense e piogge concentrate in specifiche zone (in successione Stagno, Corbolone, Valle Benedetta). Al pluviometro del Corbolone sono stati toccati 118 millimetri all’ora, ed è stata messa in campo il massimo dell’operatività della Protezione Civile che ha mandato una telefonata di allerta alle 5.30 e inviati i banditori sul territorio per avvisare direttamente delle situazioni più rischiose. 6 squadre della Polizia Municipale con altoparlante hanno invitato alla massima prudenza (rischio allagamenti e frane).

Condizioni di marcata instabilità per cui si raccomanda la massima prudenza. Tecnici e volontari di protezione civile con le pattuglie della polizia municipale sono allertate e monitorano la situazione. La tempesta di fulmini che si è abbattuta su Livorno ha provocato per circa un’ora l’interruzione di energia elettrica alla centrale del Cisternone con conseguente mancanza di acqua in alcune zone della città.

Asa: servizio idrico ripristinato alle 6,45 – I tecnici di Asa sono intervenuti prontamente ripristinando in tempi record il servizio intorno alle ore 6.45. Nelle prossime ore potrebbero verificarsi disagi nell’erogazione dell’acqua anche nella zone di Parrana, frazione del comune di Collesavetti.

Vigili del fuoco al lavoro – Tarda nottata di lavoro per i vigili del fuoco di Livorno, quando un temporale ha colpito la città. Al momento (ore 8,30 di giovedì 8 settembre) circa una decina di interventi compiuti a partire dalle 4.30. Soprattutto per alberi pericolanti, rami e delle tegole di un tetto di abitazione cadute in via Lewlin Lloyd. Le zone coinvolte dagli interventi sono via di Popogna, via delle Sorgenti, Collesalvetti, via della Valle Benedetta. In intervento al momento in provincia per un camino crollato a San Vincenzo.

Condividi: