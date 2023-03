Palestra della Bastia, già programmato l’intervento di ripristino

La palestra della Bastia (foto tratta dal sito web del Comune)

Immediato l’intervento del Comune con Protezione civile e ufficio sport e impianti dopo il distacco di una porzione laterale dell’impianto di areazione. L’intervento di ripristino con verifica di tutto l’impianto di areazione della struttura è stato già programmato. Nessun danno a persone

Nel pomeriggio del 24 marzo, si apprende in un comunicato sul sito web del Comune, c’è stato un distacco di una porzione laterale dell’impianto di areazione della palestra della Bastia, senza danni a persone. Immediato l’intervento del Comune, con Protezione civile, e ufficio sport e impianti. Accertata l’entità della problematica è già stato messo in programma l’intervento di ripristino con verifica di tutto l’impianto di areazione della struttura. L’obiettivo è quello di riaprire la palestra entro pochi giorni. Nel frattempo le federazioni e l’ufficio sport hanno provveduto a gestire il calendario degli eventi in programma per il weekend e l’attività ordinaria della prossima settimana in cui l’impianto sarà in manutenzione.

Condividi: