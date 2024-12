Partorisce in casa da sola la seconda figlia

Quando il marito fuori casa per lavoro e i soccorritori dell'ambulanza della Svs, giunti sul posto con l'automedica, sono arrivati a casa la donna aveva già partorito

Ha avvertito delle contrazioni. Erano le 3.30 circa di stanotte ed era in casa solo la primogenita. Si è alzata dal letto e quando si è resa conto che il parto era imminente ha chiamato il marito chiedendogli di raggiungerla subito a casa. Tuttavia in pochissimo tempo ha dato alla luce la seconda figlia. Da sola. Quando il marito e i soccorritori dell’ambulanza della Svs, giunti sul posto con l’automedica, sono arrivati a casa la donna e la neonata stavano bene. I volontari hanno trasportato la donna al pronto soccorso dove è stata accolta nella shock room dall’equipe ostetrica. E’ stato reciso il cordone e dopodiché è stata accompagnata in reparto per i controlli e le cure del caso.

