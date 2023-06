Piazza Roma, completato l’intervento di Asa

Foto tratta dalla pagina Fb Asa spa

La tubazione è stata rimessa in servizio nella serata del 31 maggio. Asa si scusa per l’inconveniente e per i disagi creati alla viabilità. Il servizio idrico è sempre stato garantito alla cittadinanza grazie alle valvole installate nel corso del rinnovamento della tubazione

Asa, sia nel rispetto del proprio piano di sostituzione delle tubazioni idriche e sia del piano di asfaltature programmate dal Comune di Livorno, in cui rientrava anche via Roma, ha eseguito preventivamente la completa sostituzione della tubazione idrica e degli allacci pubblici dall’angolo con via Cecconi fino all’inizio di piazza Roma. Come si legge in un comunicato dell’azienda del 1 giugno, il tratto di condotta di piazza Roma, dal semaforo verso nord dove si è presentato l’inconveniente, risultava già sostituito circa 10-15 anni fa per cui non era, per quanto tecnicamente stimabile, necessaria la sostituzione preventiva. Purtroppo, a causa di una inesatta mappatura dei precedenti interventi o allo spostamento nel tempo del terreno anche a seguito di lavorazioni su altri servizi, durante l’asfaltatura le vibrazioni dei macchinari hanno causato il guasto improvviso, immediatamente sezionato da Asa. Il servizio idrico è sempre stato garantito alla cittadinanza, grazie alle valvole installate nel corso del rinnovamento della tubazione.

L’intervento di Asa ha previsto la sostituzione delle barre difettose ed è stato verificato con la telecamera interna se ci fossero altri problemi che non sono emersi. Di conseguenza la tubazione è stata rimessa in servizio nella serata del 31 maggio e sta funzionando regolarmente. Oggi, primo giugno, è stato gettato il riempimento cementizio nello scavo e per ‪lunedì prossimo‬ è previsto il completamento del ripristino bituminoso sul tratto interessato. In funzione del risultato delle verifiche in corso, i tecnici del Comune provvederanno nei minimi tempi tecnici necessari alla riapertura provvisoria delle corsie e programmeranno il ripristino definitivo. Asa si scusa per l’inconveniente e per i disagi creati alla viabilità.

Condividi: