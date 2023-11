Piogge intense, decisione dell’ultim’ora: scuole chiuse il 3 novembre. Riaperta la viabilità in via Mondolfi, liberati i sottopassi dell’Apparizione

Il livello del torrente in zona Stadio; il passaggio della cellula temporalesca sulla Toscana e il COC al lavoro nelle foto pubblicate dal sindaco Salvetti il 2 novembre

Il sindaco ha deciso di chiudere il 3 novembre le scuole di ogni ordine e grado, i servizi educativi scolastici pubblici e privati, i centri ludotecari comunali, i centri diurni. Evacuate famiglie zona Stillo, via Sant'Alò (sul rio Ardenza) e a Quercianella. I mezzi e gli uomini della Protezione Civile con le associazioni di volontariato e i vigili del fuoco sono al lavoro

vi stiamo aggiornando di minuto in minuto grazie alla collaborazione dell'ufficio stampa del Comune



Data la situazione di questa sera e le previsioni per le prossime ore, il sindaco ha deciso con propria ordinanza di chiudere domani 3 novembre le scuole di ogni ordine e grado, i servizi educativi scolastici pubblici e privati, i centri ludotecari comunali, i centri diurni. Lungo il Rio Ardenza e Rio Maggiore livelli in calo, piogge attualmente in diminuzione. Evacuate famiglie zona Stillo, via Sant’Alò (sul rio Ardenza) e a Quercianella col supporto del volontariato. A Quercianella in zona via Pascoli permangono alcune chiusure dei ponti su ardenza e maggiore ad opera della polizia municipale. Riaperta la viabilità in via Mondolfi, liberati i sottopassi dell’Apparizione. A Collesalvetti in via dei Poggi chiusa in via precauzionale per problemi esondazione torrente Tora. La Protezione civile comunale raccomanda di evitare di attraversare il ponte Bailey sulla SP 3 e il ponte sulla SP 555 delle colline all’altezza del bivio di Mortaiolo. I mezzi e gli uomini della Protezione Civile con le associazioni di volontariato e i vigili del fuoco sono al lavoro.

Aperto il COC alle 20 del 2 novembre – La Protezione Civile poco dopo le 20 del 2 novembre ha aperto il COC (Centro Operativo Comunale). Raggiunti 46 mm di pioggia in un’ora a Castellaccio e a Valle Benedetta. Già lanciato l’allerta alla popolazione tramite allerta telefonica, si raccomanda a tutti la massima prudenza negli spostamenti. Salvetti su Fb: “Questa la cellula (vedi foto) che si sta auto ricaricando sul mare e che staziona nella zona di valle Benedetta e Castellaccio. Il livello dei rii dopo la pioggia fatta si è subito alzato tantissimo. Ci sono alcuni rii che sono al limite, perché in un’ora e mezzo ha fatto oltre 100 mm. Partono i banditori e avvertono le persone di stare lontano dai corsi d’acqua come il Rio Maggiore e il Rio Ardenza e di spostarsi ai piani alti delle case”.

Trenitalia – Trenitalia informa che a causa dell’ondata di maltempo che sta interessando il territorio, la circolazione potrebbe subire variazioni e i treni regionali possono subire cancellazioni, ritardi o interruzioni di percorso prolungate. Si consiglia, pertanto, di evitare o limitare gli spostamenti in treno a quelli strettamente necessari. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili nelle stazioni e nella sezione Infomobilità di Trenitalia.

Il bollettino delle 12.52 del 2 novembre – Il bollettino di valutazione delle criticità emesso dalla Protezione Civile regionale alle 12.52 di giovedì 2 novembre aggiorna la situazione meteo. Prolungata l’allerta gialla per temporali forti dalle 15.00 di oggi fino alle 23.59 di giovedì 2 novembre e fino alle 8.00 di venerdì 3 novembre per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore. Giallo per rischio vento dalle ore 15.00 alle 20.59 di oggi 2 novembre e mareggiate dalle ore 18.00 alle 23.59 di oggi 2 novembre. Allerta colore arancio per forte vento dalle ore 21.00 di oggi giovedì 2 novembre fino alle ore 15.00 di venerdì 3 novembre e dalle 00.00 alle 18.00 di venerdì 3 novembre per mareggiate.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e di osservare i seguenti accorgimenti:

Come comportarsi in caso di forti piogge

Evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.

Come comportarsi in caso di forte vento

Fare attenzione all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani;

guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi;

spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell’inizio del periodo di allerta;

limitare le attività all’aperto e gli spostamenti;

fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall’alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.);

non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti.

locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.

Come comportarsi in caso di forti mareggiate

Evitare, se possibile, di transitare nei tratti stradali a ridosso della costa;

in caso di spostamento tramite traghetti, informarsi su possibili cancellazioni/riduzioni dei servizi;

evitare le attività sportive e nautiche da diporto in mare, evitare ogni trasferimento via mare;

balneazione vietata;

mantenersi a debita distanza da scogli o moli che possano essere raggiunti da onde anomale.

