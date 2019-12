Pioggia e allagamenti: chiuse alcune strade

Chiuso in entrambi i sensi di marcia il tratto dell'Aurelia tra il Ponte Genova e via Nord nell'intersezione con via Enriques ed il tratto di via Provinciale Pisana tra via Pian di Rota e via Scarpellini

Mediagallery Polizia municipale e protezione civile al lavoro a causa delle forti piogge che si stanno abbattendo sulla nostra città in queste ultime ore

Per le forti piogge delle ultime ore che hanno provocato allagamenti, la protezione civile del Comune di Livorno insieme alla polizia municipale, sta provvedendo a chiudere in entrambi i sensi di marcia, il tratto dell’Aurelia tra il Ponte Genova e via Nord nell’intersezione con via Enriques ed il tratto di via Provinciale Pisana tra via Pian di Rota e via Scarpellini. Il traffico sarà deviato.