Porta a Mare su Fb, quarta ed ultima puntata di Pillole di Fotografia

Giovedì 18 giugno una lezione dedicata agli album fotografici: dopo aver imparato i trucchi per fotografare al meglio i nostri cani, i nostri bambini ed i piatti accuratamente cucinati, impareremo a sistemare le foto in un album da poter conservare e sfogliare quando vogliamo

Mediagallery Il Consorzio Porta a Mare aspetta tutti dunque per l'ultimo appuntamento di “Pillole di fotografia” giovedì alle 19 sulla pagina di Porta a Mare – Area commerciale per partecipare alla LIVE con Elena

Giovedì 18 giugno termineranno gli appuntamenti virtuali sulla pagina Facebook del Consorzio Porta a Mare.

Per tutto il periodo del lockdown il Consorzio ha organizzato degli appuntamenti sulla pagina facebook Porta a Mare – area commerciale per stare vicino ai propri follower. Da Tata Sandra con i suoi laboratori per i bambini, allo spettacolo di cabaret virtuale con il nostro amatissimo Claudio Marmugi, per passare poi ad uno degli appuntamenti più vissuti della nuova piazza cittadina il Dog Day per concludersi con le quattro lezioni di “Pillole di fotografia”.

Il quarto ed ultimo appuntamento delle pillole digitali si terrà giovedì 18 giugno alle ore 19.00 sulla pagina facebook Porta a Mare – area commerciale.

Questo mini percorso di fotografia termina con una lezione dedicata agli album fotografici: dopo aver imparato i trucchi per fotografare al meglio i nostri cani, i nostri bambini ed i piatti accuratamente cucinati, impareremo a sistemare le foto in un album da poter conservare e sfogliare quando vogliamo. A tenervi compagnia sarà sempre la giovane fotografa Elena Bucelli con le sue curiosità e trucchi da esperto fotografo digitale.

Il Consorzio Porta a Mare aspetta tutti dunque per l’ultimo appuntamento di “Pillole di fotografia” giovedì alle 19 sulla pagina di Porta a Mare – Area commerciale per partecipare alla LIVE con Elena.

Seguite la pagina www.facebook.com/Porta-a-Mare-area-commerciale e troverai tutti i dettagli delle iniziative! #divertiticonportaamare.