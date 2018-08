Porta a porta al via per altri 17mila livornesi: incontri e info point. Il calendario

Ad ottobre la raccolta porta a porta dei rifiuti verrà avviata anche nelle aree Vittoria-Gazometro-Strozzi e, a seguire, nel centro cittadino

Mediagallery

Dopo aver raggiunto nel mese di giugno lo storico traguardo del 50% di raccolta differenziata dei rifiuti coinvolgendo oltre 100mila livornesi nella raccolta porta a porta, Aamps si appresta ad estendere il nuovo servizio ad ulteriori 17mila abitanti e 741 esercizi commerciali delle aree Sorgenti, Corea, Shangai-Torretta, Orlando-Vinci.

Come preannunciato l’avvio è programmato per lunedì 17 settembre. Nel frattempo gli operatori di Aamps stanno provvedendo ad informare i cittadini direttamente nelle singole abitazioni e nei condomìni consegnando lo starting kit composto da: la biopattumiera con la prima fornitura di sacchetti biodegradabili per l’organico, la fornitura annuale di sacchetti gialli per il multimateriale, l’opuscolo informativo sul corretto conferimento, il calendario con indicati i giorni/orari di esposizione dei sacchetti/contenitori. A seguire sono consegnati i contenitori per le abitazioni mono o bifamiliari e per i condomìni (in tal caso i quantitativi e le dimensioni sono stabiliti in funzione delle famiglie presenti).

Per conoscere nel dettaglio i vantaggi e le novità del servizio l’Azienda invita i cittadini a partecipare ai consueti incontri pubblici informativi e a cogliere gli appuntamenti con l’info point secondo il calendario che segue:

INCONTRI PUBBLICI

– Corea: mar. 28/08/2018, largo Don Nesi 1, ore 18.00-20.00, p/o Parrocchia Nostra Signora di Fatima

– Sorgenti: mar. 04/09/2018, via delle Sorgenti 159, ore 18.00-20.00, p/o Parrocchia San Pio X

– Shangai-Torretta, Orlando-Vinci: gio. 06/09/2018, via Giolitti 1, ore 17.00-19.00, p/o Parrocchia Sacra Famiglia

INFO POINT

– Corea: mer. 29/08/2018, largo Don Nesi 1, ore 17.00-20.00

– Sorgenti: mer. 05/09/2018, via delle Sorgenti 159, ore 17.00-20.00

– Shangai-Torretta: ven. 07/09/2018, via F.lli Bandiera 1, ore 17.00-20.00

– Orlando-Vinci: sab. 08/09/2018, via delle Cateratte 13, ore 09.00-13.00

– Sorgenti: ven. 14/09/2018, via delle Sorgenti 159, ore 17.00-20.00

– Corea: sab. 15/09/2018, largo Don Nesi 1, ore 09.00-13.00

– Orlando-Vinci: lun. 17/09/2018, via delle Cateratte 13, ore 17.00-20.00

– Shangai-Torretta: mar. 18/09/2018, via F.lli Bandiera 1, ore 17.00-20.00

– Sorgenti: ven. 21/09/2018, via delle Sorgenti 159, ore 17.00-20.00

– Corea: sab. 22/09/2018, largo Don Nesi 1, ore 09.00-13.00

Ad ottobre la raccolta porta a porta dei rifiuti verrà avviata anche nelle aree Vittoria-Gazometro-Strozzi e, a seguire, nel centro cittadino. Per ulteriori informazioni: numero verde 800-031.266 (dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00), [email protected], facebook/mobile APP (“Aamps Livorno”).