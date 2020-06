Spollonano una palma e trovano 1 involucro di droga

E' accaduto ai volontari di Vivi Garibaldi mentre, in base al patto che l'associazione ha stipulato con l'ufficio dei Beni Comuni, si stavano occupando della cura del verde della piazza

Mediagallery Paperini, presidente di Vivi Verde: "Stavamo spollonando (tagliare la ricrescita, ndr) la palma e in mezzo alle foglie abbiamo trovato l'involucro. Ci siamo subito fermati e abbiamo chiamato la polizia"

Durante l’appuntamento fissato da parte di Vivi Garibaldi per la cura del verde di piazza Garibaldi, in base al patto di collaborazione che l’associazione ha stipulato con l’ufficio dei Beni Comuni del Comune, sotto ad una palma i volontari hanno trovato un involucro sospetto, verosimilmente sostanza stupefacente (foto). “Stavamo spollonando (tagliare la ricrescita, ndr) la palma e in mezzo alle foglie abbiamo trovato questo “grazioso regalo”, chiamiamolo così. Ci siamo subito fermati e senza ovviamente toccare nulla abbiamo immediatamente segnalato il ritrovamento alla polizia che è subito arrivata – spiega il presidente della associazione Antonio Paperini – Gli agenti hanno sequestrato l’involucro prendendo gli estremi di un volontario per la denuncia di ritrovamento. Secondo noi questo episodio conferma che in questa piazza esiste una criticità dal punto di vista della sicurezza e per questo chiediamo ancora una volta maggiore controllo. E poi la domanda che ci poniamo è la seguente: se dei volontari della associazione hanno ritrovato casualmente questo quantitativo cos’altro può nascondersi nella piazza?”.