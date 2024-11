Prosegue l’allerta arancione per vento (dalle 18.00 a mezzanotte di domani)

Giovedì 21 novembre codice giallo dalle ore 15 alle ore 18 e arancione dalle ore 18 fino a mezzanotte. In concomitanza con l’allerta arancione restano chiusi i parchi, i cimiteri e il canile (che pertanto apriranno regolarmente al mattino). Al momento risulta chiuso in direzione sud il tratto di viale Italia tra la Baracchina Bianca e l’intersezione con via Forte dei Cavalleggeri che nelle prossime ore potrà essere chiuso del tutto o riaperto a seconda della forza delle mareggiate e della presenza di detriti

Ancora situazioni di forte criticità lungo le zone costiere della Toscana centro-settentrionale, compreso il territorio di Livorno, Gorgona e delle altre isole dell’Arcipelago, per rischio di forte vento e di mareggiate. Il rischio di forte vento e mareggiate prosegue giovedì 21 novembre con codice giallo dalle ore 15 alle ore 18 e arancione dalle ore 18 fino a mezzanotte. I venti sono di libeccio, con raffiche fino a 110 km/h sul litorale. L’Amministrazione comunale raccomanda alla cittadinanza di seguire i consigli della Protezione civile, tra i quali quello rivolto soprattutto a pedoni e guidatori di mezzi a due ruote di evitare per quanto possibile il transito lungo i viali a mare. Al momento è chiuso in direzione sud il tratto di viale Italia tra la Baracchina Bianca e l’intersezione con via Forte dei Cavalleggeri. Nelle prossime ore questo tratto potrà essere chiuso del tutto o riaperto, a seconda della forza delle mareggiate e della presenza di detriti. In concomitanza con l’allerta arancione saranno chiusi al pubblico i parchi pubblici, i cimiteri comunali e il canile comunale. Pertanto parchi e cimiteri comunali apriranno regolarmente al mattino in attesa degli aggiornamenti che arriveranno con il nuovo bollettino della Protezione civile regionale, previsto intorno all’ora di pranzo.

Mercoledì 20 novembre

L’allerta arancione durerà fino alle ore 20.00 di oggi mercoledì 20 novembre. Il Comune di Livorno ha disposto la chiusura dei parchi e delle ville, dei cimiteri e del canile e invita alla massima allerta per gli ingressi delle scuole con alberature. Inoltre è di questi minuti la notizia che a causa del forte vento e mareggiate è stato chiuso il viale Italia tra via Forte dei Cavalleggeri e via sant’Jacopo in Acquaviva. Vigili del fuoco al lavoro. La tipologia riguarda gronde, cornicioni, intonaci, persiane, rami e alberi pericolanti. Tra le zone interessate: Borgo Cappuccini, Attias, Via Ricasoli, via dell’Eremo. Anche in via Roma disagi per un’impalcatura caduta sopra un’auto in sosta (nella foto all’interno della gallery).

Dalla pagina Fb del presidente Giani: “Raffiche di vento fino a 115km/h sulla Gorgona e litorale centrale, oltre i 100-110 km/h sui rilievi. La boa della Gorgona ha registrato onde a più di 7 metri di altezza. Nelle prossime ore ancora raffiche di vento intorno a 100 km/h su Arcipelago e litorale centrale, 60-80 km/h sulle zone interne. Ci sono interventi del sistema di Protezione Civile in corso per alcuni alberi caduti, prestiamo massima prudenza!”.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Come comportarsi in caso di forti mareggiate

evitare, se possibile, di transitare nei tratti stradali a ridosso della costa;

in caso di spostamento tramite traghetti, informarsi su possibili cancellazioni/riduzioni dei servizi;

evitare le attività sportive e nautiche da diporto in mare, evitare ogni trasferimento via mare;

balneazione vietata;

mantenersi a debita distanza da scogli o moli che possano essere raggiunti da onde anomale.

Come comportarsi in caso di forte vento

fare attenzione all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani;

guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi;

spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell’inizio del periodo di allerta;

limitare le attività all’aperto e gli spostamenti;

fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall’alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.);

non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti.

