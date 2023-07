Quarta vittoria consecutiva per Dario Bellandi al Cage Worriors

I fratelli Bellandi al termine dell'incontro del 29 luglio a Roma e il momento della proclamazione nelle foto inviate da Marco Bellandi che ringraziamo per la disponibilità

"Ringrazio la mia famiglia, la mia seconda famiglia che è il Rendoki, i miei amici e la mi città. Adesso siamo pronti per prenderci la cintura mondiale". Il fighter livornese ha vinto il co main-event di Cage Worriors 158 a Roma battendo il lituano Naglis Kanisauskas per "decisione unanime" al termine dei tre round allungando così la striscia di successi

Quarta vittoria consecutiva. Il 29 luglio Dario “Neanderthal” Bellandi ha vinto il co main-event (categoria pesi medi) a Roma battendo il lituano Naglis Kanisauskas per “decisione unanime” al termine dei tre round allungando così la striscia di successi al Cage Worriors. Immancabile il primo abbraccio nella gabbia con il maestro Massimo Rizzoli e poi a seguire con tutti gli altri componenti del team. Per il fighter livornese del Rendoki Dojo è arrivato il momento del match titolato, “it’s time”, per dirla alla Bellandi? Lui, professionista di mma dal 2019, non ha dubbi: it’s time. Al termine del match ha mostrato a tutti il dito indice sul polso a indicare l’orologio e le due mani all’altezza della “vita” ad indicare la cintura. “Ringrazio la mia famiglia, la mia seconda famiglia che è il Rendoki, i miei amici e la mia città. Adesso siamo pronti per prenderci la cintura mondiale” spiega Dario, che ringraziamo per la disponibilità, a QuiLivorno.it. Fightnews su Ig (fight_news_ita) scrive che potrebbe essere arrivato il momento di una chance titolata nel suo prossimo impegno o di una “title eliminator” contro quel Will Currie che riuscì a sconfiggere il livornese, l’unica sconfitta al Cage Worriors risalente a dicembre 2020.

Condividi: