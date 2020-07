Livorno-Spezia 0-1, la sblocca Mastinu su punizione

Assenti Marsura e Agazzi, l'unica novità rispetto alla sconfitta con la Cremonese è il giovane Pallecchi come partner offensivo di Murilo

Mediagallery Il Livorno ha il solo obiettivo di concludere dignitosamente il campionato dopo la certezza matematica della retrocessione in Serie C

Seconda partita consecutiva in casa per il Livorno che, oramai matematicamente retrocesso in serie C, ha davvero poco da dimostrare. Lunedì 13 luglio, alle 21, al Picchi arriverà lo Spezia, che si ritrova ad essere una seria candidata per la promozione in serie A. Presente Marco Amelia allo stadio, in rappresentanza di un gruppo interessato, per valutare i ragazzi di proprietà amaranto.

LE FORMAZIONI

LIVORNO: Plizzari, Boben, Coppola, Bogdan, Morelli, Luci, Del Prato, Awua, Seck, Murilo, Pallecchi (55′ Braken). A disposizione: Neri, Ricci, Marie Sainte, Porcino, Fremura, Ruggiero, Nunziatini, Pecchia, Bellandi, Haoudi, Trovato. All. Filippini.

SPEZIA: Scuffet, Ferrer, Terzi, Erlic, Vitale, Bartolomei, Acampora, Maggiore, Mastinu, Gudjohnsen, Gyasi. A disposizione: Desjardins, Krapikas, Ramos, Vignali, Marchizza, Mora, Bastoni, Ragusa. All. Italiano.

Arbitro: Amabile di Vicenza (assistenti Sechi e Perrotti, quarto uomo Prontera)

Reti: 49′ Mastinu

Note: ammoniti Luci (L), Acampora (S); calci d’angolo 0-4.

Secondo Tempo 55' Cambio nel Livorno: Braken per Pallecchi. 53' Sbanda la difesa del Livorno, con Mastinu che salta Plizzari e da posizione defilata non riesce a infilare in porta. 49' GOL DELLO SPEZIA! 0-1! Mastinu calcia su punizione, la palla entra sul secondo palo senza che nessuno intervenga. 46' Inizia la ripresa con gli stessi ventidue in campo. Fine Primo Tempo 45' Termina senza reti il primo tempo tra Livorno e Spezia. 41' Ferrer scatta sul filo del fuorigioco e calcia da posizione defilata senza trovare la porta. 35' Luci per un trattenuta su Maggiore. 33' Angolo battuto da Vitale per Gudjohnsen che non riesce a dar forza al colpo di testa. 30' Lancio per Mastinu che al limite in scivolata anticipa l’uscita di Plizzari senza trovare la porta sguarnita. 27' Tiro senza pretese di Bartolomei da fuori area, palla a lato. 19' Ripartenza del Livorno che prova a pungere, poi Murilo commette fallo in area spingendo un difensore. 13' Azione insistita dello Spezia conclusa dal cross di Vitale, Plizzari fa sua la palla. 10' Acampora per un fallo a metà campo su Pallecchi. 6' Punizione messa in mezzo da Seck, serie di colpi di testa con la sfera che alla fine viene bloccata da Scuffet. 4' Qualche rischio per Coppola e Boben sul pressing dello Spezia, la palla alla fine esce sul fondo. 1' Si parte! Primo possesso gestito dal Livorno, lancio per Pallecchi che non arriva sulla sfera. - Squadre in campo in questo momento. Livorno in maglia amaranto, Spezia in divisa bianca.