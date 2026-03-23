Referendum, a Livorno ha vinto il no con il 67,32%

immagine tratta dal sito elezioni.interno.gov.it

Scrutinati 172 seggi su 172: il no ha ottenuto il 67,32% (54.165 voti) delle preferenze contro il 32,68% (26.291 voti) ottenuto dal sì

Concluso alle ore 17.21 del 23 marzo lo spoglio elettorale. Con oltre il 67% a Livorno ha vinto il no al referendum. Si trattava del Referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare“ approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 253 del 30 ottobre 2025. Scrutinati 172 seggi su 172: per la precisione, il no ha ottenuto il 67,32% (54.165 voti) delle preferenze contro il 32,68% (26.291 voti) ottenuto dal sì. Vince il no (62,16%) anche in provincia di Livorno e a livello italiano con il no oltre il 53% e il sì al 46% circa. Per quanto riguarda l’affluenza a Livorno il dato registrato è del 66,61%. In occasione delle Elezioni Regionali dell’ottobre 2025 al termine delle votazioni l’affluenza a Livorno era stata del 43,02% mentre in occasione del precedente Referendum dell’8 giugno 2025 era stata del 45,50%. I risultati dello spoglio, seggio per seggio, sono disponibili al seguente link. Si sono recati a votare 80.819 elettori su 121.476 aventi diritto; le schede nulle sono 227; le schede bianche 136; nessuna scheda contestata.

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