Ritrovata dalla Municipale e restituita al proprietario un’auto rubata a dicembre

Ritrovata dalla polizia municipale e restituita al proprietario un'automobile rubata nel dicembre scorso in via Bengasi

Ritrovata dalla polizia municipale e restituita al proprietario un’automobile rubata nel dicembre scorso in via Bengasi. La pattuglia della Prossimità, durante i controlli del territorio nel quartiere di Shangai, qualche giorno fa ha infatti notato un’autovettura in sosta sospetta, con vetro anteriore frantumato, che da una verifica è risultata oggetto di furto.

Il proprietario, incredulo, si è speso in ringraziamenti per gli agenti che gli hanno riconsegnato il veicolo.